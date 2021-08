Zvezda najuspešnejše serije na Netflixu dopustuje v Istri

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Regé-Jean Page in Phoebe Dynevor v seriji Bridgerton, najbolj gledani seriji na Netflixu

Regé-Jean Page in Phoebe Dynevor v seriji Bridgerton, najbolj gledani seriji na Netflixu Foto: IMDb/Netflix

Phoebe Dynevor, ki je konec lanskega leta s soigralcem Regé-Jeanom Pageom obnorela svet v seriji Bridgerton na Netflixu, je pripotovala v našo soseščino.

Kot se je pohvalila na Instagramu, je na oddihu na prestižnem posestvu Meneghetti v bližini mesteca Bale, z njo pa je tudi prijateljica in soigralka iz serije Bridgerton Sabrina Bartlett.

Foto: zajem zaslona/Instagram

Danes 26-letna Phoebe Dynevor je v igralskih vodah že od malih nog, ves svet pa jo je spoznal konec lanskega leta, ko je na Netflixu premiero doživela serija Bridgerton.

V času, ko se je velik del sveta zaradi zaščitnih ukrepov pred koronavirusom zadrževal doma in pred televizijo, je lahkotna serija dosegla neznansko priljubljenost in postala najuspešnejša serija na Netflixu do zdaj: ogledalo si jo je prek 82 milijonov gospodinjstev po vsem svetu.

