Nenavadno darilo: raperka svojemu možu podarila ček za dva milijona dolarjev

Foto: Guliverimage Offset, ki je znan po svoji razburkani zvezi s Cardi B, je rojstni dan proslavil v klubu, kjer so se jima pridružili bližnji prijatelji. Cardi B je tam svojemu možu predala ogromen ček za dva milijona dolarjev, ki naj bi jih namenil za svoje poslovne podvige in pevsko kariero. Offset je namreč član hip-hop tria Migos.

30-letni pevec je bil nad darilom vidno navdušen, vesel je plesal in prepeval ter slavil svoj okrogli jubilej. Celoten večer je šel na račun Cardi B, ki naj bi za hrano in pijačo plačala sto tisoč dolarjev (kar je dobrih 88 tisoč evrov). A to je za zvezdnico drobiž. Njeno premoženje namreč ocenjujejo na 40 milijonov dolarjev (35 tisoč evrov).

"Vse najboljše mojemu možu, najboljšemu prijatelju in očetu mojih otrok. Tako zelo te imam rada in tako sem ponosna nate. Skupaj sva toliko premagala. Ljubim moškega, ki postajaš, in ljubim očeta, kakršen si," je pevka zapisala na Instagramu.

Par se je poročil leta 2017 na zasebni slovesnosti, novico, da sta postala mož in žena, pa sta razkrila šele leto pozneje. Skupaj ima skupaj triletno hčerko Kulture in trimesečnega sina, čigar imena še nista razkrila. Njuna zveza je v zadnjem času precej razburkana. Lani so se pojavile govorice, da naj bi Offset Cardi B varal, in pevka je septembra celo vložila zahtevo za ločitev. Očitno jima je uspelo spore zgladiti, saj je novembra istega leta zahtevo za ločitev preklicala.

