Prvič po potrjeni okužbi se je oglasil princ Charles #video

71-letni princ Charles, ki je zbolel za boleznijo covid-19, se je v videoposnetku javil svetu in pokazal, da je z njim vse v najlepšem redu. A v ospredje v svojem nagovoru ni postavil sebe, temveč vse zdravstveno osebje, prostovoljce, trgovce in druge, ki v teh težkih časih neutrudno in nesebično pomagajo družbi in soljudem.

"Pred kratkim sem tudi sam preboleval okužbo s koronavirusom – k sreči z blagimi simptomi – in se tako znašel na drugi strani bolezni, a nič manj v stanju izogibanja socialnim stikom in splošne izolacije. Kot vsi spoznavamo, je to čudna, frustrirajoča in pogosto nadvse stresna izkušnja, ko ne moremo biti več obdani z družino in s prijatelji in ko so običajne strukture življenja nenadoma porušene," je princ Charles začel svoj skoraj štiriminutni nagovor ljudstvu, ki si ga lahko v celoti ogledate zgoraj.

V nadaljevanju je povedal, da s soprogo Camillo sočustvujeta z vsemi, ki so zaradi virusa v minulih dneh ali tednih izgubili koga od bližnjih, ter da mislita na vse, ki se še vedno borijo z boleznijo.

Izpostavil je predvsem starejše ljudi, ki so zaradi novega koronavirusa še posebej ogroženi in se morajo držati stroge izolacije, ter se v njihovem imenu zahvalil vsem prijaznim, nesebičnim sosedom ter prostovoljcem, ki so jim v teh težkih časih pripravljeni priskočiti na pomoč.

Prav tako se je zahvalil vsem delavcem v zdravstvu, ki se borijo za življenja okuženih in ki brez pomislekov predano opravljajo svoj poklic in poslanstvo, pa čeprav s tem vsak dan tvegajo svoja življenja.

Ni pa pozabil niti na trgovce in trgovke, ki skrbijo, da na police trgovin redno prihajajo zaloge hrane in da lahko posledično življenje drugih kolikor toliko nemoteno teče naprej.

Svoj govor je zaključil v optimističnem duhu: "Skušajmo živeti z upanjem in vero vase in drug v drugega in se veselimo boljših časov, ki bodo prišli."

Vest, da je britanski prestolonaslednik okužen z novim koronavirusom, je odjeknila pred tednom dni. Takrat je bil princ Charles s soprogo že v izolaciji na njunem posestvu na Škotskem, kjer do nadaljnjega par tudi ostaja.

