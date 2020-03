Princ Charles je po okužbi že okreval, Camilla ostaja v izolaciji

Enainsedemdesetletni britanski princ Charles je po okužbi z novim koronavirusom, ki so mu jo odkrili prejšnji teden, že okreval in po posvetu z zdravniki ni več v samoizolaciji, so sporočili z britanskega dvora.

Charlesova žena Camilla medtem ostaja v izolaciji, so dodali, saj ukrepi britanskih oblasti družinskim članom okuženih, ki nimajo simptomov okužbe, nalagajo 14-dnevno osamitev.

Kdaj in kje se je Charles okužil, ni znano in verjetno tudi nikoli ne bo, saj je imel v času pred potrditvijo okužbe vrsto pojavljanj v javnosti, sestankov in srečanj. Med drugim se je srečal z monaškim princem Albertom, pri katerem so pozneje prav tako potrdili okužbo.