Princu Albertu očitajo, da je s koronavirusom okužil princa Charlesa

Princ Albert se brani pred obtožbami, da naj bi prav on okužil britanskega princa Charlesa z novim koronavirusom, saj sta bila oba prisotna na dobrodelnem dogodku WaterAid v Londonu 10. marca.

Monaški monarh pravi, da je Charlesa "pozdravil od daleč", saj sta sedela na nasprotnih koncih mize, je razložil francoski radijski postaji RTL. "Tega dne se nisva rokovala, pozdravila sva se z daljave, zato mislim, da me ne morete obtožiti, da sem ga okužil," je dejal v smehu.

Na Charlesa so leteli očitki, zakaj so njega testirali, več milijonov zdravstvenih delavcev pa ne. Foto: Getty Images

Očitki so leteli tudi na princa Charlesa

Vladar Monaka, ki ima 62 let, in je med obolelimi za koronavirusom v rizični skupini, je v radijskem intervjuju med drugim še povedal, da uspešno okreva z rahlim kašljem. "Nimam več vročine in že lahko vidim konec tunela."

Medtem ko gre Albertu že na bolje, pa imajo okužbo z novim koronavirusom v Buckinghamski palači. Pri princu Charlesu, kjer so odkrili ta virus, so iz Buckinghamske palače sporočili to informacijo v tem tednu, a hkrati dodali, da "ima blage simptome, sicer pa je dobrega zdravja in zadnje dni dela od doma kot običajno".

Tudi nanj so tako kot na Alberta, v luči koronavirusa leteli očitki, da je preskočil vrsto pri testiranju za covid-19. Na Otoku so se namreč pojavili dvomi, kako to, da so 71-letnega Charlesa testirali, več milijonov zdravstvenih delavcev pa ne. Državni sekretar Edward Argar je na vprašanje novinarjev pojasnil, da je princ kazal simptome, njegovo stanje pa je izpolnjevalo pogoje za testiranje. "Valižanski princ ni preskočil vrste," je dejal Argar za britansko televizijo Sky News.

So pa tudi škotske zdravstvene oblasti sporočile, da so imeli klinične razloge, zakaj so testirali princa, poroča STA. Glede na vir v bližini palače so ga testirali zaradi starosti in njegove pretekle bolezni.