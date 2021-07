Nika Zorjan odvrgla modrček in pozirala zgoraj brez

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trenutno pevka dopustuje na Korčuli in njen Instagram profil so preplavile fotografije idiličnih poletnih trenutkov v kopalkah. Tokrat pa je Zorjanova odvrgla modrček in v kristalno čisti vodi pozirala le v spodnjem delu kopalk.

Pod objavo je zapisala, da je najboljša stvar, da je odkrila zasebni zalivček, kjer ni nikogar in je lahko brez problema odvrgla modrček. Pod objavo se je zvrstilo kar nekaj komentarjev navdušenih oboževalcev, med katerimi je tudi komentar enega izmed bratov Piletič, ki je del pevskega dua BQL.

Med drugim je simpatična Prekmurka delila svoj recept za srečo.

Poleg lepih trenutkov je pevka pred dnevi s sledilci delila tudi ugotovitev, da vožnje s čolnom ne prenaša dobro. Zapisala je, da je preživela čudovit dan na čolnu, ki pa se ni končal najbolje, saj je zbolela za morsko boleznijo, njeno počutje pa se je drastično spremenilo.