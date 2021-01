Pri 54. letih se je ponosno pokazala v bikiniju #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralka Salma Hayek je leto na svojem Instagramu začela tako, da je sledilce razveselila s fotografijo, na kateri je na ogled postavila svojo zavidljivo postavo. Da je pri 54. letih še vedno videti neverjetno, so se strinjali mnogi njeni oboževalci.

V rjavih dvodelnih kopalkah in s sončnimi očali na obrazu 54-letna zvezdnica pozira v bazenu. Ob fotografijo, ko jo je delila na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram, ni zapisala prav ničesar, so bili pa zato toliko bolj zgovorni njeni oboževalci. V zgolj štirih urah po objavi so jo namreč zasuli z več kot osem tisoč komentarji.

"Ne vem, ali postajaš boljša v delanju fotografij sebe ali te je kdo drug fotografiral, ampak tole je odlična slika. Kako odličen način, da začneš 2021," je zapisala ena sledilka. Druga je priznala: "Zares si ena najlepših žensk, kar sem jih videla. Sploh nisem jezna na moža, ko govori o term, kako vroča si." Tudi mnogi drugi so v zapisih pod fotografijo poudarili, da je videti preprosto dih jemajoča in da niti približno ne kaže svojih let.

To sicer ni bilo prvič, da se je Salma Hayek pokazala v kopalkah. Čeprav tovrstne objave niso ravno stalnice, zadnja leta rada pokaže svoje zavidljive obline in še vedno lepo oblikovano telo. Nekaj njenih objav z Instagrama si oglejte v videoposnetku na vrhu članka.