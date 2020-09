Shakira v kopalkah, narejenih po meri, pokazala izklesano telo #video

Kolumbijska pevka Shakira se te dni mudi na oddihu, in to nikjer drugje kot na rajskih Maldivih. Z oboževalci je na svojem profilu na Instagramu med drugim delila tudi fotografijo z dopusta, na kateri pozira v kopalkah, narejenih posebej zanjo.

“To so nove kopalke, ki sem jih oblikovala sama, moj prijatelj Bego pa mi jih je izdelal. Vedno si moram sama oblikovati kopalke za poletje,” se je glasil zapis ob fotografiji, na kateri postavna 43-letna Shakira na ogled postavlja vijoličast bikini z okrasnimi resicami čez zadnjico.

A bolj kot inovativne kopalke so seveda poglede in pohvale privabljale njene bujne obline ter lepo oblikovano telo. Z emotikoni ognja so njeni sledilci sporočili, da se jim zdi "vroča". Mnogi pa so ji tudi z besedami popihali na dušo. Prekrasna. Popolna. Prečudovita. Boginja. To je bilo le nekaj komentarjev, ki so jih pod objavo zapisali pevkini oboževalci.

Zvezdnica se sicer te dni z možem, nogometašem Gerardom Piquejem, in sinovoma mudi na počitnicah na rajskih Maldivih, kjer se je preizkusila tudi v surfanju na valovih. Video, ki ga je prav tako delila na družbenem omrežju, si lahko ogledate spodaj.