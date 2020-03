V boj proti koronavirusu tudi Shakira #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pevka Shakira s soprogom in sinovoma živi v Španiji, kjer so trenutno razmere zaradi hitro naraščajočih okužb in vse večjega števila smrti zaradi novega koronavirusa nadvse resne. Zato na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram poziva vse vlade sveta, naj ukrepajo pravočasno, podjetja pa spodbuja k temu, da pomagajo po najboljših močeh.