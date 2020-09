Da je ponosna na svojih 54 let in da je zadovoljna tudi s tem, kako je videti, je s fotografijama v kopalkah pokazala igralka Salma Hayek, ki je na počitnicah v Grčiji. Oboževalce je razveselila z dvema fotografijama – na prvi nosi črne enodelne kopalke, na drugi živo rumene.

"Zelo hvaležna in ponosna sem na prav vsako leto od mojih 54 let. Hvala vsem za rojstnodnevne želje, še posebej mojim oboževalcem, ki so naredili poseben profil za moj rojstni dan. Kakšno darilo!" je zapisala. Ob drugi objavljeni fotografiji pa je poudarila, da so fotografije sveže, dopustniške in da ne gre za objavljanje spominov na pretekla leta.

Salma zadnje čase sledilce pogosto razveseljuje s fotografijami, na katerih kaže svoje lepo oblikovano telo in bujne obline. Nekaj njenih objav z Instagrama si lahko ogledate v videu na vrhu članka.

