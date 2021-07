Presenečenje: hollywoodska zvezdnica je noseča

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralka Scarlett Johansson in njen mož, komik Colin Jost, pričakujeta prvega skupnega otroka, poroča Page Six. 36-letnica naj bi rodila že kmalu, nosečnost pa je vse do zdaj skrivala pred javnostjo.

Z Jostom se je po treh letih zveze poročila oktobra lani. Foto: Guliverimage

Govorice, da morda pričakuje otroka, je sicer že sprožila, ko se prejšnji mesec ni udeležila več promocijskih dogodkov za svoj novi film Črna vdova (Black Widow). Film, v katerem igra glavno vlogo, ob tem pa je tudi izvršna producentka, je promovirala le z intervjuji prek videopovezave, kjer je bila "v kadru" le do ramen, tako da je zlahka skrila nosečniški trebušček.

To bo igralkin drugi otrok, iz zakona z Romainom Dauriacom (na fotografiji) ima šestletno hčerko. Foto: Guliverimage

Novorojenček oziroma novorojenka bo igralkin drugi otrok, iz zakona z Romainom Dauriacom ima šestletno hčerko, za Colina Josta, s katerim se je po treh letih zveze poročila oktobra lani, pa bo to prvi otrok.

Oglejte si še: