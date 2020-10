Pevca v zaporu pretepli, varnostniki "niso mignili s prstom" #video

Odvetniki R. Kellyja so na sodišču poudarili, da je 53-letni pevec v zaporu v hujši nevarnosti, saj sobiva z nasilnimi sojetniki, ki se spravljajo nanj, varnostniki pa ne storijo ničesar proti temu, poročajo ameriški mediji.

To so podkrepili celo z dokazom, posnetkom nadzorne kamere, ki je ujela, kako so se sojetniki spravili nadenj, varnostniki pa "niso niti mignili s prstom". R. Kelly, ki je obtožen spolnih zlorab mladoletnic, je med napadom utrpel več "fizičnih in psihičnih poškodb", so opozorili njegovi zagovorniki.

Zaradi napadov hoče, da bi mu sodnik odredil hišni pripor. Foto: Getty Images

Zaradi napadov hoče v hišni pripor

Pevca so v zaporu napadli že večkrat; pred nekaj meseci naj bi ga sojetnik celo poskušal zabosti s pisalom, so poročali mediji.

To se je zgodilo, ker se je pred stavbo, v kateri je pevec priprt, zbrala množica ljudi, ki ga podpirajo, v ječi pa so zato poostrili varnostne ukrepe. Jetnikom so omejili gibanje in jim odvzeli nekatere ugodnosti, kar je razjezilo enega od njih, tako da je napadel Kellyja, ko je ta spal v svoji celici.

Nekdaj zelo uspešen pevec je zato prek odvetnikov vložil že več prošenj, da bi ob plačilu varščine na sojenje čakal na prostosti oziroma v hišnem priporu, a je sodišče to do zdaj zavračalo. Po napadu so ga premestili v samico, njegovi odvetniki pa so znova vložili prošnjo, da bi na sojenje čakal zunaj pripora.

Kelly je marca lani v intervjuju z Gayle King v solzah zatrjeval, da je nedolžen:

R. Kellyja so februarja lani aretirali zaradi obtožb, da je spolno zlorabil štiri ženske, med katerimi so bile tri mladoletne, stare so bile od 13 do 16 let. Njegov odvetnik je na sodišču zatrdil, da je njegova stranka nedolžna v vseh desetih točkah obtožnice, sodišče pa je pevca pozneje poslalo v zapor.

