Obletnica smrti znanega pevca: Ni besed, ki bi povedale, kako ga pogrešam

Mama Chesterja Benningtona Susan Eubanks je na Twitterju objavila ganljivo sliko, na kateri poljublja sina, in zapisala: "Zadnji poljub, ki sem ga dobila od svojega prečudovitega sina! Ni besed, ki bi povedale, kako ga pogrešam! A želela bi, da danes vsi slavimo življenje! Rada vas imam in prosim vas, da slavite tudi njegovo življenje. Hotel bi tako."

The last kiss I ever got from my wonderful boy! There are no words to explain how much I miss him! I want us to all celebrate his life today! Love you all! Please take care and celebrate Chester’s life today! He would want us to celebrate! pic.twitter.com/tsFHrgOzhz