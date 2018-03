Šokantno priznanje pevke: Pri sedmih letih sem razmišljala o samomoru

Demi Lovato je v svojih 25 letih doživela več slabega kot mnogi v vsem svojem življenju. Imela je nasilnega očeta alkoholika, ki jo je pustil samo z mamo, sošolci in prijatelji so jo zasmehovali, ker je bila kot deklica malce bolj okrogla, kasneje se je spopadala še z bipolarno motnjo, depresijo in motnjami hranjenja.

Ker se v zgodnjem otroštvu in najstniških letih s težavami ni znala spoprijeti drugače, se je zatekla k drogam, alkoholu in rezanju same sebe. "Mamo je tako skrbelo zame, da se je zjutraj bala stopiti v mojo sobo, saj ni vedela, ali me bo sploh še našla živo. Rane, ki sem si jih zadajala, so bile namreč vsakič globlje in globlje," je zvezdnica razkrila v televizijskem intervjuju pri slovitem Dr. Philu.

Še vedno se uči imeti rada samo sebe. Foto: Instagram Danes mineva šest let, odkar se je rešila odvisnosti od alkohola in drog, še vedno pa se vsak dan uči imeti rada samo sebe. "Alkohol in droge so me naredili nemo. Takrat nisem čutila ničesar. Takrat sem se počutila, kot da nekako spadam v okolico. Takrat sem začutila neko olajšanje," je še povedala in dodala: "To sem presegla, a težave s hrano so nekaj, s čimer se še vedno borim vsak dan."

Še bolj je njene zveste oboževalce šokiralo priznanje, da se je večkrat poigravala z mislijo o samomoru. Prvič celo, ko je imela komaj sedem let. "Že takrat sem doživljala stvari, o katerih do zdaj še nisem govorila in ne vem, ali bom sploh kdaj sposobna govoriti o njih. In že pri sedmih letih sem se zavedala, da lahko bolečino prekinem tako, da si vzamem življenje," je razkrila v intervjuju.