Obleko z zadnjega koncerta Amy Winehouse prodali za več kot 200 tisočakov

Pretekli konec tedna so na dražbi prodali več kot 800 oblek, čevljev in drugih modnih dodatkov, ki so pripadali pokojni pevki Amy Winehouse. Skupno je dražba prinesla okoli 3,5 milijona evrov, najvišjo ceno pa je med posameznimi kosi dosegla obleka, ki jo je pevka nosila na svojem zadnjem koncertu junija 2011 v Beogradu. Za posledicami zastrupitve z alkoholom je umrla mesec dni pozneje.

Foto: Guliverimage/AP/Imago Lifestyle

Oprijeta zeleno-črna obleka z motivi cvetlic in bambusa, ki jo je oblikovala stilistka Winehousove Naomi Parry, je bila prodana za 243.200 ameriških dolarjev oziroma dobrih 210 tisoč evrov. To je kar 16-krat več, kot je bila njena izklicna cena, so sporočili iz dražbene hiše Julien's Auctions, ki je dražbo organizirala.

Foto: Reuters

Dražba je potekala na Beverly Hillsu, ponudbe za pevkina oblačila in modne dodatke je bilo mogoče oddajati tako v živo kot prek telefona in spleta. Predmete za dražbo so prispevali pevkini starši, izkupiček pa bodo vložili v dobrodelno fundacijo, ki so jo ustanovili v njen spomin in ki pomaga mladim odvisnikom.