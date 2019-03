Nov škandal v Hollywoodu: si je igralec z vplivom kupil svobodo? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Le dan po tem, ko je tožilstvo odstopilo od obtožb , da je igralec Jussie Smollett zrežiral rasistični napad nase, je FBI začel preiskavo, zakaj je tožilstvo sprejelo to odločitev, sodnik pa celo izbrisal njegovo kriminalno kartoteko.

Napad na igralca in televizijskega zvezdnika serije Imperij Jussieja Smolletta je bil sumljiv že od začetka.

Kmalu po tem, ko sta ga konec januarja napadla dva moška, ga zmerjala z rasističnimi in homofobnimi opazkami, pretepla ter polila z belilom in mu okoli vratu nataknila zanko za obešanje, so policisti začeli preiskovati 36-letnega zvezdnika.

Zrežiral napad, bil oproščen, a FBI ni nasedel

Osumljen je bil namreč, da je sam zrežiral napad, pri čemer je po besedah policije to storil zaradi nezadovoljstva s svojo plačo in želje po hitrem napredovanju svoje kariere. Pri tem naj bi mu pomagala dva brata, katerima naj bi Jussie za lažni napad plačal štiri tisoč dolarjev.

Včeraj pa so tožilci opustili vse obtožbe proti njemu, sodnik naj bi celo popolnoma zapečatil njegov primer in izbrisal njegovo kriminalno kartoteko. A zgodba tu ni zaključena, temveč je odprla nova vprašanja, s katerimi se bo ukvarjal celo FBI.

Pravni strokovnjak Patrick Collins o primeru Jussieja Smolletta:

Nov primer podkupovanja v Hollywoodu?

Zveznemu preiskovalnemu uradu se Jussiejeva zgodba zdi preveč sumljiva, da bi jo kar tako pometli pod preprogo, sploh zaradi njenega razpleta na sodišču v Chicagu. Zato so le dan po odstopu tožilstva sporočili, da bodo odprli novo, temeljitejšo preiskavo o njegovem primeru, kar pomeni, da mu lahko grozi pregon na zvezni ravni.

FBI je k preiskavi spodbudilo tudi to, da jo je Jussie "odnesel" zgolj s 16 urami družbenokoristnega dela, ki naj bi jih opravil v enem vikendu, in s plačilom deset tisoč dolarjev globe mestu Chicago. Tega sodišče ne bi smelo vzeti kot znak, da je nedolžen, temveč, da je šlo v prvotni preiskavi nekaj narobe, meni FBI.

Igralec še ne bo kar tako pozabil na napad. Foto: Getty Images

Ob tem so se začela porajati številna namigovanja, da je bil Jussiejev primer tako hitro zaključen zaradi njegovega vpliva ter da naj bi podkupil določene ljudi. Tako se je spet odprlo vprašanje privilegiranih bogatašev, kot v zadnjem škandalu pri vpisu v elitne univerze, v katerega sta prav tako vpleteni dve igralki, Felicity Huffman in Lori Loughlin. Tudi njiju je razkrinkal FBI.

