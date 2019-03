Opustili obtožbe proti igralcu, ki naj bi zrežiral napad nase #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jussiejevo kriminalno kartoteko so izbrisali.

Jussiejevo kriminalno kartoteko so izbrisali. Foto: Getty Images

Po tem, ko je bil Jussie Smollett januarja žrtev rasističnega napada, so ga obtožili, da ga je zrežiral sam, lagal policiji in podal lažno prijavo. A zdaj je tožilstvo odstopilo od obtožb.

Ameriška policija je februarja aretirala televizijskega zvezdnika serije Imperij Jussieja Smolletta, ki je bil osumljen, da je sam zrežiral napad, za katerega je obtožil neimenovanega Trumpova podpornika.

Po besedah policije naj bi igralec napad zrežiral zaradi nezadovoljstva s svojo plačo in želje po hitrem napredovanju svoje kariere. Pri tem naj bi mu v zameno za plačilo pomagala dva brata.

"Bil sem iskren od samega začetka"

Vendar pa je tožilstvo včeraj odstopilo od obtožb, sodnik pa naj bi njegov primer popolnoma zapečatil in celo izbrisal njegovo kriminalno kartoteko. Zakaj so si premislili, niso pojasnili javnosti, je pa Jussie pred novinarji še enkrat poudaril, da je nedolžen:

"Ves čas sem bil iskren, od samega začetka. Ne bi bil mamin sin, če bi bil zmožen le kančka tega, česar so me obtožili."

Ob tem se je še enkrat spomnil dogodka, ki se je zgodil konec januarja, ko sta ga napadla dva moška, ga zmerjala z rasističnimi in homofobnimi opazkami, pretepla ter polila z belilom za perilo, nato pa mu okoli vratu nataknila zanko za obešanje.

Napad in tedne, ki so sledili, je označil za enega najhujših obdobij v svojem življenju, a dodal, da si zdaj želi le, da bi lahko nadaljeval svojo kariero in življenje.

Jussie je sicer eden od osrednjih igralcev priljubljene televizijske serije Imperij, v kateri pa v zadnjih dveh epizodah tekoče sezone po incidentu ni nastopil. Zdaj naj bi obstajala možnost, da ga ustvarjalci spet povabijo nazaj.

Jussie (desno) je del uspešne serije Imperij. Foto: IMDb

