Nika Zorjan in BQL skupaj odpotovali v London

Prekmurska pevka Nika Zorjan in člana skupine BQL Anej in Rok Piletič so odpotovali v London. Pevski kolegi in dobri prijatelji si skupaj ogledujejo znamenitosti velemesta in se ob tem vidno zabavajo.

"Kam letim?" je svoje sledilce na Instagramu sinoči spraševala Nika Zorjan. Na odgovor jim ni bilo treba dolgo čakati, saj se je simpatična pevka že čez nekaj ur javila z letališča, kjer se je skupaj s članoma skupine BQL vkrcala na letalo za London. "Vedno, ko grem na letalo, se 'napsihiram'," je povedala, a kljub temu z nasmeškom na obrazu stekla po stopnicah na letalo.

Kasneje je razkrila, da je zaradi slabe vidljivosti polet prestavljen. "Čakali bomo eno uro in deset minut. Vroče je kot p***, tako da upam, da ne zgorim."

Prvi dan že prevzeli britanski naglas

Niki vročina na srečo ni prišla do živega, saj je druščina ob pol treh po angleškem času srečno prispela v London. Naslednji dan so si najprej privoščili obilen zajtrk, nato pa se podali na londonske ulice. Sprehodili so se mimo nove restavracije kuharskega mojstra Gordona Ramsayja in videli Shakespearovo gledališče.

Vesela druščina je medtem vadila britanski naglas. "Hey, mate! Hello, lovely!" se je v svojem zabavljaškem slogu šalil Rok Piletič. Sprehodili so se tudi do najbolj znamenitega dvižnega mostu Tower Bridge, nad katerim pa so bili malce razočarani.

"Jaz sem dejansko pričakoval, da bo okrog Tower Bridgea kar neki parlament, pa gradovi pa tako," je povedal Rok. "Tukaj pa je neka mešanica modernega in starega, tako kot tvoj repertoar na koncertih," se je nato pošalil na račun Nike.

Že nekaj časa se sicer govori, da naj bi bila glasbenika več kot samo prijatelja, a za zdaj svoje ljubezensko življenje skrbno skrivata. Z njima so v London odpotoval še Rokov brat Anej in njegova žena Iza ter prijatelj Jaka.

