Poročil se je mlajši član dua BQL

Na zadnjo avgustovsko soboto sta v zakonski stan skočila slovenski pevec Anej Piletič in njegova izbranka Iza Hrastnik Fink.

"Danes je še Hrastnik Fink, jutri tak čas bo že 'Piletička'," je tik pred poroko na Instagramu napovedal 22-letni pevec.

Na poročnem slavju ni manjkalo znanih glasbenih obrazov, med drugim so bili tam Raay in Marjetka Vovk ter Nika Zorjan, mladoporočencema pa sta na zabavi pela Luka Basi in Damjan Murko.

