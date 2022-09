Neugoden trenutek za Meghan Markle #video

Vojvodinja Susseška Meghan Markle se je skupaj z možem princem Harryjem po smrti kraljice Elizabete II. in vrnitvi v Anglijo v soboto rokovala z ljudmi, ki so člane kraljeve družine prišli pozdravit pred Windsorski grad. Videoposnetek, ki se je razširil po družbenih omrežjih, prikazuje 41-letno vojvodinjo Susseško in navdušeno množico, ki jo pozdravlja in se z njo rokuje. Med množico, ki se je prišla poklonit pokojni kraljici in pozdravit člane kraljeve družine, pa je bila tudi neznana ženska, ki je, ko je mimo nje prišla Meghan Markle, le strmela v tla in je ni želela pozdraviti, niti ji dati roke v pozdrav.

Ženska, ki je v trenutku, ko je mimo prišla Marklova, hladno gledala v tla, vojvodinji ni odzdravila in je ni niti pogledala. Po nerodnem srečanju pa se je vidno navdušena, kot da je to načrtovala že vnaprej, šalila in smejala z dekletom, ki se je dogodka udeležilo z njo.

Meghan se je na vse skupaj odzvala profesionalno in se pomaknila naprej ter se rokovala z ljudmi, ki so stali za ograjo in z njimi na kratko poklepetala, poroča Daily Mail.

Ljudje večinoma nezadovoljni z odhodom Meghan in Harryja v ZDA

Razlog za hladen odnos ženske do vojvodinje Meghan bi bili lahko še dogodki iz leta 2020, ko sta princ Harry in Marklova sporočila, da se umikata od kraljevih dolžnosti in zapuščata monarhijo ter se selita v ZDA – zaradi te poteze je bilo veliko ljudi v Združenem kraljestvu nezadovoljnih.

Nekateri uporabniki družbenih omrežij so žensko imenovali za "rasistko" zaradi njenega odnosa do vojvodinje, spet drugi pa so menili, da je to pokazatelj velikega odpora do para v Združenem kraljestvu.

Zaradi smrti Harryjeve babice, kraljice Elizabete II., sta se princ Harry in Meghan zdaj vrnila v Združeno kraljestvo, česar pa nekateri pripadniki dvora in splošne javnosti niso ravno sprejeli z največjim navdušenjem.

Otoplitev odnosov na kraljevem dvoru?

Pred omenjenim dogodkom in pozdravom ljudi sta se na sprehodu princ Harry in Meghan prvič po marcu 2020 javno pojavila skupaj s princem Williamom in Kate, kar bi lahko nakazovalo na otoplitev odnosov med bratoma in njunima ženama.

Mediji poročajo tudi, da bi lahko William in Harry na kraljičinem pogrebu prihodnji teden hodila drug ob drugem za njeno krsto, kar bi lahko pomenilo kraljevo premirje. Če je tako, bi to pomenilo znatno izboljšanje njunih odnosov – na pogrebu njunega dedka, princa Philipa, aprila lani je med njima stal njun bratranec Peter Phillips.

"Zagotovo nismo v istem položaju kot na Philipovem pogrebu, ko William in Harry nista hodila drug ob drugem. Stvari se niso spremenile, vendar niso tako intenzivne in lahko sobivajo," je za Sun povedal neznani vir, ki ima dostop do notranjih informacij.