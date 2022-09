Po streljanju v restavraciji umrl ameriški raper

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Raper PnB Rock je po tem, ko ga je neidentificirani napadalec ustrelil v restavraciji v Los Angelesu, umrl v bolnišnici. Imel je 30 let.

V restavraciji v losangeleškem okrožju Inglewood je v ponedeljek popoldan prišlo do streljanja, v katerem je bil udeležen znani raper PnB Rock. Ta je bil v streljanju hudo ranjen in je pozneje v bolnišnici podlegel poškodbam.

Strelec je še vedno na begu, njegova identiteta ni znana, prav tako ni jasen motiv streljanja. Spletni tabloid TMZ ob tem poroča, da bi lahko šlo za oborožen rop, saj naj bi 30-letni raper tisti dan na družbenih omrežjih objavil video, v katerem nosi precej prestižnega nakita.

PnB Rock, čigar pravo ime je Rakim Allen, se je na glasbeno prizorišče prebil leta 2016 z uspešnico Selfish, od takrat je sodeloval z vrsto znanih imen, kot so Ed Sheeran, Chance the Rapper, Wiz Khalifa, 2 Chainz in Young Thug.

