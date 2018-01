"Moje prvo pismo oboževalca je bila fantazija o posilstvu" #video

Po lanskih protestih ob inavguraciji Donalda Trumpa so se ženske spet združile na shodu Women's March in tokrat še bolj jezno nastopile proti nasilju nad ženskami. Poleg Trumpa jih je namreč podžgalo spolno nadlegovanje v Hollywoodu in mnoge zvezdnice so z zbrano množico delile svoje presunljive zgodbe.

Igralka Viola Davis je imela najbolj navdihujoč govor. Foto: Getty Images

V številnih ameriških mestih, med njimi tudi v večjih, Washingtonu, New Yorku in Los Angelesu, so potekali protesti in govori številnih znanih žensk, med njimi tudi zvezdnic Viole Davis, Alysse Milano, Whoopi Goldberg in Scarlett Johansson, ki pa so jo mnogi označili za hinavko.

Na Scarlett se je usul val kritik, češ da sama podpira Woodyja Allena. Foto: Getty Images

Kritizira Franca, dela pa z Allenom

Scarlett je namreč v svojem govoru omenila igralca Jamesa Franca. Ta je na podelitvi zlatih globusov nosil broško Time's Up, ki podpira gibanje žensk in protest proti spolnemu nadlegovanju, a so ga že med podelitvijo na Twitterju številne ženske obtožile spolnega nadlegovanja.

Ženske zgrožene nad Globusi: James Franco in Gary Oldman si ne zaslužita kipcev

Franco se je dva dni kasneje opravičil, Scarlett pa ga je v govoru okrcala, češ da želi broško nazaj. Sicer ni izrekla njegovega imena, a so vsi vedeli, na koga letijo njene kritike.

Kritike pa so letele tudi nanjo. Označili so jo za hinavko, saj je sama muza kontroverznega režiserja Woodyja Allena, s katerim je posnela tri filme (Zadnji udarec, Scoop in Ljubezen v Barceloni). Njeni soigralki v filmu Ljubezen v Barceloni Rebecci Hall je tako žal, da je delala z Allenom, da je plačo zadnjega filma z njim darovala gibanju Time's Up.

Rebecci Hall je žal za vse filme z Allenom: "To mi ne da miru"

Igralka Natalie Portman in pevka Halsey sta delili lastni zgodbi, kako je spolno nadlegovanje zaznamovalo njiju, spregovorile so tudi Eva Longoria, Tessa Thompson, Olivia Munn in Olivia Wilde.

Portmanova je tako razkrila, da je po svojem prvem filmu, ki ga je posnela pri le 12 letih, prejela pismo oboževalca, ki ji je opisal svojo fantazijo o posilstvu. "Filmski kritiki so govorili o mojih brstečih prsih in zelo hitro, že kot trinajstletnica, sem ugotovila, da se ne bom počutila varno in da se bo moškim zdelo samoumevno, da objektivizirajo moje telo, če bom izražala svojo seksualnost," je dejala igralka.

Kape "pussy hat" nov simbol protesta proti Trumpu

Letošnji protest proti Trumpu ter drugim moškim, ki izkoriščajo svojo moč in spolno nadlegujejo ženske, so zaznamovale rožnate kape, ki so jih protestnice poimenovale "pussy hat". Beseda pussy v angleščini označuje mačko ali ženski spolni organ.

Pred volitvami leta 2016 je namreč prišel na dan videoposnetek, na katerem se Trump hvali, da lahko kot slaven in bogat moški z ženskami dela, kar hoče. Med drugim jih lahko nekaznovano zgrabi za mednožje. Eden od najpopularnejših sloganov letošnjega protesta je bil tako: "Zgrabimo jih za kongresne volitve."

Pokrivala "pussy hat" so bila simbol letošnjega pohoda. Foto: Getty Images

