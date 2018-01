Ameriška vlada ostala brez denarja, Trump za zaprtje krivi demokrate

Na prvo obletnico Trumpove selitve v Belo hišo je ameriška vlada ostala brez sredstev za nadaljevanje dela. Foto: Reuters

Rok za potrditev predloga je bil ob šestih zjutraj po srednjeevropskem času v soboto oziroma ob polnoči po vzhodnoameriškem času. Senatorji so se brez uspeha pogajali do konca.

Demokrati vztrajali pri rešitvi vprašanja mladoletnih priseljencev

Predstavniški dom je svoj predlog potrdil dovolj zgodaj, zataknilo pa se je v senatu, kjer so demokrati zahtevali, da se reši vprašanje nezakonitih priseljencev, ki so prišli v ZDA brez svoje krivde kot mladoletniki s starši ali skrbniki.

Demokrati zagotovila o rešitvi niso dobili kljub neposrednim pogajanjem med predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in vodjo senatne manjšine Charlesom Schumerjem, ki so se končala brez preboja.

Potem ko je v Washingtonu ura odbila polnoč, se je začelo medsebojno obstreljevanje med strankama, kdo je bolj kriv za neuspeh oziroma za tako imenovano zaprtje vlade, obenem pa so se pogajanja o obnovi financiranja nadaljevala.

Bela hiša: Demokrati so politiko postavili pred nacionalno varnost

Velike škode za zdaj še ne bo, saj ob konci tedna vladne službe ne delajo, delo vlade se začne šele v ponedeljek. Dejstvo je, da se kaj takšnega v sodobni zgodovini še ni zgodilo, saj republikanci obvladujejo tako oba domova kongresa kot tudi Belo hišo.

Včerajšnje glasovanje ni potekalo povsem po strankarski liniji, saj so se za blokado vlade odločili tudi štirje republikanci, na drugo stran pa je prestopilo nekaj demokratov.

Trump je že pred pričakovanim epilogom tvital, da demokrati zapirajo vlado, ker želijo zmanjšati uspeh njegove davčne reforme, tiskovna predstavnica Bele hiše pa jih je v šefovem slogu opredelila kot obstrukcionistične poražence. Uradno sporočilo Bele hiše pravi, da so demokrati postavili politiko nad nacionalno varnost, nad vojaške družine in nad otroke.

Republikanci želijo, da demokrati podprejo sredstva za Trumpov zid

Demokrati so medtem imeli v pogajanjih za nadaljevanje začasnega financiranja vlade edini vzvod moči, da rešijo usodo tako imenovanih sanjačev, kot so poimenovali mladoletne priseljence. Njihova usoda skrbi tudi republikance, vendar ti želijo hkrati zagotovila demokratov, da bodo podprli porabo sredstev za Trumpov zid na meji z Mehiko.

Glede na izkušnje s preteklimi podobnimi zaprtji vlade se bosta zdaj obe stranki nekaj časa verbalno obstreljevali in spremljali, kako se bo obračalo javno mnenje. Do zdaj so vlade blokirali republikanci, ki so si potem po negativnem odzivu javnosti premislili. Tokrat so zapiralci demokrati, v Beli hiši pa je predsednik, kot ga ZDA še niso imele, zato je izid zapleta negotov.

Zadnje zaprtje ameriške vlade oktobra 2013

Ključne vladne službe delujejo naprej, pokojnine bodo prihajale, zdravstvo je v ZDA zasebno, za veterane bo poskrbljeno, za aktivne vojake tudi, preostali pa bodo delali brez plače v pričakovanju, da jim jo bo kongres zagotovil za nazaj kot vedno do zdaj.

Ameriško vlado so na takšen način nazadnje zaprli oktobra 2013, vendar pa so vsi zvezni uslužbenci po dveh tednih neplačanega prisilnega dopusta dobili ves denar nazaj. Vse nujne vladne službe so delovale nemoteno.