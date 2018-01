Slovenija za Melanio Trump za zdaj ostaja izbrisana datoteka #video

Leto dni Melanie Trump v Beli hiši

Melania Trump je 20. januarja uradno postala druga na tujem rojena prva dama ZDA. Foto: Reuters

"Za nami je delovno leto, v katerem je bilo naše življenje zelo pestro in razburljivo. Veselim se, da bom tudi v prihodnje delala v korist otrok," je občutke o prvem letu v Beli hiši v nedavnem pogovoru za CNN opisala v Sloveniji rojena prva dama ZDA Melania Trump.

Po Gallupovi anketi iz lanskega decembra je priljubljenost ameriške prve dame, rojene aprila 1970 v Sevnici, od januarja lani zrasla za 17 odstotnih točk. Na Trumpovo pozitivno gleda 54 odstotkov prebivalcev ZDA, medtem ko ji je bilo januarja lani naklonjenih 37 odstotkov Američanov.

Melania Trump je med Američani že dalj časa bolj priljubljena od svojega moža Donalda Trumpa. Foto: Reuters

"Slika je lepa, ampak zvoka od ameriške prve dame ni bilo"

Kljub vedno večji naklonjenosti in prepoznavnosti prve dame v ameriški javnosti pa na njeno vlogo v Beli hiši letijo tudi kritike. "Slika je zelo lepa, ampak zvoka pa ni bilo. Gospa se ni prav pretirano oglašala in v tem pogledu ni precej drugačna od večine prvih dam. Deluje precej podobno kot vse druge prve dame predsednikov, ki prihajajo iz republikanske stranke," pojasnjuje soustanoviteljica Metine liste Nataša Briški.

Po njenih besedah so se poročila medijev o Trumpovi nanašala večinoma na to, kaj je oblekla in s kom se je srečala, ne pa tudi na to, kaj je naredila: "Platforma, na kateri je, ji omogoča marsikaj. Mogoče v prvem letu tega še ni izkoristila na način, ki bi si ga jaz želela, ampak vse, kar počne oziroma je počela doslej, je popolnoma legitimno."

Hkrati nekdanja dopisnica iz ZDA poudarja, da so se že na začetku mandata pojavile govorice, da Trumpovi tovrstna medijska izpostavljenost ne ustreza: "Ni bila prav glasna. Očitno ji biti v soju žarometov na takšen način ne ustreza najbolj. Veliko bolj je bila v tem pogledu aktivna Trumpova hčerka Ivanka Trump, Melania pa niti ne preveč."

Prva dama v Beli hiši ostala v senci svojega moža

Predavatelj na fakulteti za družbene vede Bogomil Ferfila medtem ocenjuje, da je Trumpova v svojem prvem letu v Beli hiši ostala v senci svojega moža. "Že med volilno kampanjo je večinoma ostala za soprogom, čeprav je nekajkrat stopila pred oči javnosti in mu pomagala z nekaterimi javnimi nastopi," poudarja poznavalec ameriške politike.

Ferfila ocenjuje, da je Trumpova v drugi polovici lanskega leta odločneje stopila na podij ameriške prve dame: "V zadnjem obdobju je začela nastopati več kot Ivanka Trump, vendar pa moramo upoštevati, da se je Ivanka skupaj s svojim soprogom Jaredom Kushnerjem zapletla v politične težave."

A hkrati brez dlake na jeziku pojasnjuje, da Trumpovo pri njeni vlogi v Beli hiši močno ovira nepoznavanje ameriške politike in družbe: "Dejstvo je, da se Melania glede na svojo kariero ne spozna na politiko in družbene težave. Zaradi tega predsedniku na tem področju verjetno ne more dati kakšnih pametnih nasvetov."

"Melania bi morala biti več kot samo modni obešalnik"

Medtem se Nataša Briški ne strinja z oceno, da Trumpova svojemu soprogu ne bi mogla pomagati pri politiki: "Vprašanje je, kakšne so njene zmogljivosti, če bi to zares hotela. V zadnjih sto letih smo imeli najmanj dve ameriški prvi dami, ki sta zelo konkretno sodelovali tudi pri oblikovanju politik, in sicer Eleanor Roosevelt in Hillary Clinton."

Po njenem prepričanju se je Melania odločila, da bo vse skupaj bolj fotografija kot kaj konkretnejšega: "Na začetku mandata je sporočila, da si bo prizadevala za manj nadlegovanja na spletu. Mogoče bo s tem morala začeti doma. Poročena je s človekom, ki je trol vseh trolov oziroma takšen 'houdre', ki ga na spletu težko najdemo."

Briškijeva sicer ocenjuje, da je prihod na položaj ameriške prve dame vedno izziv: "Človek je obdan z ljudmi, ki natančno določijo, kaj sme in česa ne sme. Melanii privoščim, da bi bila mogoče lahko še aktivnejša in ne bi bila samo modni obešalnik."

Nataša Briški si želi, da bi bila Melania Trump več kot le modni obešalnik. Foto: Reuters

Prvo damo ovira nepoznavanje ameriške politike in družbe

Medtem po besedah Bogomila Ferfile prva dama ZDA zaradi nepoznavanja politike ni hendikepirana samo takrat, ko gre za podajanje mnenj in nasvetov možu, ampak tudi v vlogi javne diplomatke. "Če ne poznate politike, potem v ameriški javnosti ne morete nastopati tako, kot sta to denimo počeli Michelle Obama in Eleanor Rosalynn Carter," poudarja Ferfila.

Po njegovem prepričanju bi se morala Trumpova pogosteje pojavljati v ameriški javnosti. "Zagotovo bi bilo bolje zanjo, za predsednika in ameriško javnost, če bi več nastopala. Vendar pa jo pri tem poleg nepoznavanja politike in družbe ovirata tudi sramežljivost pri javnem nastopanju in njena angleščina."

Vendar pa se je Trumpova po Ferfilovih besedah izkazala v naslavljanju socialnih težav. "Videli smo, kako je za božič v Beli hiši gostila otroke, in ti posnetki so v ameriški javnosti nato naleteli na odobravanje. Je pa res, da je to šele prvo leto v Beli hiši in da te vloge prej ni bila vajena."

Slovenija za Melanio predstavlja izbrisano datoteko

Podobno meni tudi Nataša Briški, ki bi si želela, da bi imela Slovenija več od tega, da je Trumpova v Beli hiši: "Slovenija za Melanio Trump za zdaj ostaja izbrisana datoteka, če ne še kaj več. Po mojih informacijah je slovenski politični vrh zelo resno poskušal priti v stik z njo, da bi dobili obisk v ZDA oziroma nekoga na drugi strani, ki bi prišel v Slovenijo, a se to kljub vsem poskusom ni zgodilo."

Hkrati dodaja, da Trumpova s svojo vlogo v Beli hiši glede na aktualne podatke ni bistveno pripomogla k večji prepoznavnosti Slovenije čez lužo. "Tudi raziskava slovenskega statističnega urada o tem, ali se je število ameriških turistov v tem času pri nas povečalo, je pokazala, da niti ne oziroma še ne."

Na vprašanje, ali je težje biti prva dama ZDA ali soproga Donalda Trumpa, pa nekdanja dopisnica iz ZDA odgovarja, da težji zalogaj absolutno predstavlja zadnje: "Morali bi ji čestitati, da zdrži v tej obleki, na tem mestu in s tem človekom. Vendar pa Melanie ne poznam, z njo se nisem nikoli pogovarjala, tako da se mogoče tudi zelo motim."