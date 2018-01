"Ivanka je neumna kot opeka, Melania pa joče zaradi moža" #video

Zaradi trditev, kot sta zgornji, in še številnih drugih je stanje v Beli hiši ta teden alarmantno. Izšla je namreč knjiga Ogenj in bes, ki opisuje vedenje Donalda Trumpa med predsedniško kampanjo, njegove odnose s sodelavci in osebjem v Beli hiši ter na predsednika ZDA meče zelo slabo luč. V spletnih knjigarnah si medtem manejo roke - knjiga Ogenj in bes je bombastična prodajna uspešnica.

[video: 67338 / ]

Knjiga Ogenj in bes (Fire and Fury) je praktično takoj po izidu postala izjemna prodajna uspešnica. Na vrh seznamov najbolje prodajanih knjig se je uvrstila na Amazonu, ki velja za največjo knjigarno na svetu, na spletni strani Book Depository, ki proda največ knjig v Evropi, v znani knjigarni Barnes & Noble in tudi v Applovi prodajalni e-knjig iBook Store.

Cena knjige Ogenj in bes, ki je za zdaj na voljo samo v angleščini, je malce manj kot 13 evrov (Book Depository). Foto: Matic Tomšič

Datum izida nepričakovan, prah, ki ga je knjiga dvignila, pa ne

Izid knjige, ki jo je napisal ameriški pisatelj Michael Wolff, je bil napovedan šele za torek, 9. januarja. A nekateri ameriški mediji so že prejšnji teden objavili odlomke iz knjige, ki so na svetovnem spletu dvignili ogromno prahu, zato je založba, ki jo je izbral Wolff, knjigo objavila že v petek, 5. januarja.

Kontroverzna knjiga, zaradi katere imajo knjigarnarji v zadnjih dneh namesto oči simbola za dolar in evro. Foto: Reuters



Da je Bela hiša avtorju knjige in založbi Henry Holt and Company prejšnji teden zagrozila s tožbami, če bo knjiga objavljena, ni presenečenje. Ogenj in bes predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa, njegovo družino, nekdanje Trumpove tesne sodelavce in osebje Bele hiše namreč prikaže vse prej kot v pozitivni luči.

Michael Wolff je v knjigi Ogenj in bes med drugim zapisal, da se Donald Trump obnaša kot otrok, kadar kaj ni po njegovo, da njegovo duševno zdravje peša že nekaj let in da je praktično 100 odstotkov zaposlenih v Beli hiši prepričanih, da ni primeren za položaj predsednika ZDA. Wolff je opisal tudi domnevno veliko presenečenje Donalda Trumpa, ko je izvedel, da je na predsedniških volitvah zmagal, in solze Melanie Trump ob izvolitvi njenega moža za predsednika ZDA. "A to niso bile solze sreče," dodaja Wolff. Foto: Reuters

Avtor knjige Michael Wolff je, kot trdi, večino materiala za Ogenj in bes nabral med preučevanjem dogajanja v Beli hiši in pogovori z osebjem.

Vrata v Belo hišo in njene najbolj znane prostore, med drugim tudi v Zahodno krilo, kjer sta Ovalna pisarna in kabinet najožjih sodelavcev predsednika ZDA, je Wolffu odprl sam Donald Trump, saj naj bi mu bil všeč članek, ki ga je Wolff o njem napisal junija 2016. Wolff je v knjigi zapisal tudi, da sta imela s Trumpom pogovor, ki je trajal okrog tri ure.

Michael Wolff (na fotografiji) si je naslov za knjigo izposodil iz avgustovske napovedi Donalda Trumpa, da bo nad Severno Korejo spustil "ogenj in bes", če se bodo njene jedrske provokacije še stopnjevale. Foto: Reuters

Trump: Wolff je lažnivec

Predsednik ZDA medtem zanika vse Wolffove navedbe. Pisatelja je označil za lažnivca, trdi tudi, da se z njim nikoli ni usedel za uraden intervju.

Donald Trump je v petek, 5. januarja, na Twitterju tudi zapisal, da Wolffu nikoli ni odobril obiska Bele hiše, pravzaprav naj bi ga večkrat zavrnil, in da z njim nikoli ni govoril o kakršnikoli knjigi. Ta je po Trumpovem mnenju polna laži in navajanja virov, ki sploh ne obstajajo.

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2018

Trump je v objavi na Twitterju zapisal tudi, da naj javnost pozorno spremlja, kaj se bo v prihodnosti zgodilo s pisateljem in "nepazljivim Stevom" (Stevom Bannonom, nekdanjim pomočnikom Donalda Trumpa, op. p.).

Steve Bannon, ki je bil prvih sedem mesecev desna roka Trumpovega predsedovanja ZDA, nato pa je odstopil in je z Donaldom Trumpom, kot poročajo ameriški mediji, trenutno na bojni nogi, je ena od osrednjih zvezd knjige Ogenj in bes. Številne kontroverzne izjave, ki v knjigi Ogenj in bes opisujejo dogajanje v Beli hiši, po pisanju Michaela Wolffa prihajajo ravno iz njegovih ust. Med drugim naj bi dejal, da je sin Donalda Trumpa Donald Trump mlajši izdajalec državnih skrivnosti ZDA, da Trumpov zet Jared Kushner pere denar in da je Trumpova hči Ivanka "neumna kot opeka". Foto: Reuters

Bannon se je Trumpu v nedeljo zaradi nekaterih navedb v knjigi Ogenj in Bes, predvsem tistih glede njegovega sina Donalda Trumpa mlajšega, po poročanju političnega medija Axios že opravičil.

