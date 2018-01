Trump želi doseči prepoved objave knjige Ogenj in bes #video

Trumpov odvetnik v pismu tudi navaja, da naj bi knjiga vsebovala klevete, kar bi lahko "privedlo do denarne in kazenske odškodnine".

"V knjigi tudi ni navedenih nobenih virov za večino najbolj škodljivih trditev o gospodu Trumpu," v pismu navaja odvetnik. Dodal je, da so številni tako imenovani viri javno navedli, da niso nikoli govorili z gospodom Wolffom ali pa niso privolili, da bi bile njihove izjave prispevek za knjigo.

Na založnika je odvetnik v pismu tudi naslovil zahtevo, da se odpove kakršnimkoli nadaljnjim objavam ter izdaji knjige in se opraviči predsedniku ZDA. Po oceni Trumpovega odvetnika je Bannon, ko je govoril z Wolffom, kršil dogovor o zaupnosti s sedanjim predsednikom ZDA ter v izjavah omalovaževal predsednika in člane njegove družine.

Knjiga Ogenj in bes: Znotraj Trumpove Bele hiše (Fire and Fury: Inside the Trump White House) naj bi izšla 9. januarja, a so številni ameriški mediji v sredo objavili izvlečke iz knjige in tako sprožili jezen odziv Bele hiše.

Bannon je Belo hišo zapustil avgusta lani, vse do zdaj pa je zanj veljalo, da je še vedno blizu Trumpu. "Ne govorim z njim," se je danes na kratko v Beli hiši odzval Trump.