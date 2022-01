Na dopustu morala v izolacijo še ena slovenska spletna vplivnica

Slovenski spletni vplivneži zadnje čase nimajo sreče s počitnicami na eksotičnih destinacijah.

Najprej sta zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus na Kajmanskih otokih v izolacijo morala popotniška blogerja Miha Culiberg in Jasna Žaler Culiberg, nato se je kmalu po prihodu na Tajsko to zgodilo tudi pevki Gaji Prestor, zdaj pa podobno zgodbo na Maldivih doživlja še modna in lepotna vlogerka Eva Centrih, ki ustvarja pod blagovno znamko Evina lepotilnica.

A medtem ko zakonca Culiberg in Gaja Prestor ob okužbi niso čutili pretiranih simptomov covida, je bilo z Evo Centrih drugače. Kot je razkrila na Instagramu, sta se s partnerjem ob koncu oddiha na sanjskih Maldivih začela slabo počutiti.

Sprva sta to pripisala potapljanju in močnemu soncu, nato pa se je Evi naslednji dan stanje hudo poslabšalo, za nekaj minut je celo omedlela in odpeljali so jo v tamkajšnjo zdravstveno ambulanto.

Foto: zajem zaslona/Instagram

Njeno stanje se je nato izboljšalo, a sta bila njen in partnerjev PCR-test pozitivna, zaradi česar zdaj ne smeta domov, temveč morata sedem dni prebiti v izolaciji. Te pa ne bosta preživljala v hotelu, kjer sta počitnikovala, temveč so ju odpeljali na drugo lokacijo. "Upam samo, da bodo tam imeli Wi-Fi," je vlogerka še sporočila pred selitvijo v izolacijo.

