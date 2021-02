Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Moški z imenom Chinwendu Azuonwu je obtožen pranja denarja in kaznivega dejanja tretje stopnje, ker se je pretvarjal, da je Bruno Mars, svetovno znani ameriški glasbenik. To je bila njegova strategija goljufije, pri čemer je ciljal na 60-letno žensko, ki jo je prek spleta prepričal, da je Mars, ter ji med "turnejo" pošiljal fotografije in besedilna sporočila. Ženska se je hitro zaljubila v goljufa, misleč, da gre resnično za 35-letnega zvezdnika.

Kmalu jo je prosil za nakazilo v višini 10 tisoč dolarjev (približno 8.200 evrov) bližnjemu sodelavcu Basilju Amadiju, ki je prav tako obtožen goljufije, v kar jo je prepričal z besedami, da denar potrebuje za plačilo "stroškov turneje". Kasneje pa mu jo je uspelo prepričati še v dodatnih 90 tisoč. Med vsem tem ji je ves čas obljubljal, da bo prekinil turnejo, da bo lahko bil z njo.

Ženska je policiji dejala, da je moškemu resnično verjela, da je Mars, saj ji je redno pošiljal fotografije, ki prikazujejo zvezdnika med koncertom.

Sojenje goljufoma se je že začelo, pri čemer jima grozi od dveh do deset let zapora.