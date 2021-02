Ashley Judd je na svojem Instagram profilu delila dolg zapis o tem, kaj se ji je zgodilo pred nekaj dnevi, ob padcu v deževnem gozdu v Kongu, ko je utrpela hud zlom noge, nato pa bila po dolgem in mučnem reševanju šele čez 55 ur na operacijski mizi.

Igralka, ki se zadnja leta intenzivneje posveča okoljevarstvu, je nesrečno padla med sledenjem pritlikavim šimpanzom, opicam, ki spadajo med ogrožene vrste. V temi se je zaradi slabe naglavne svetilke spotaknila čez drevo, ki je ležalo na poti in si zlomila nogo na kar štirih mestih ter pri tem utrpela tudi nevrološke poškodbe. Na srečo se je v deževni gozd odpravila z izkušeno ekipo, ki so znali hitro in primerno ukrepati.

Sledilcem je v zadnji objavi pokazala tudi fotografije, ki so nastale ob njenem reševanju in okrevanju, ob njih pa zapisala: "Brez mojih bratov in sester iz Konga bi zaradi notranje krvavitve verjetno umrla in izgubila nogo. Zbujam se v joku iz hvaležnosti, globoko ganjena zaradi vsake osebe, ki je med mojo naporno 55-urno odisejado prispevala nekaj, kar daje življenje in rešuje duha."

Nato se je javno zahvalila Dieumerciju, kako ji je pomagal pri poškodbi, držal na mestu njeno nogo, da se ne bi premaknila in dodatno poškodovala.

"Dieumerci je pet ur sedel na tleh deževnega gozda, ne da bi se premaknil ali trznil. Bil je z mano v moji prvinski bolečini. Papa Jean: trajalo je pet ur, a na koncu je mirno ocenil mojo zlomljeno nogo. Povedal mi je, kaj mora storiti. Ugriznila sem palico. Držala sem se Maud. Papa Jean je z gotovostjo začel z manipulacijo in prilagajanjem mojih zlomljenih kosti nazaj v položaj, v katerem bi me lahko prenesli do zdravnika, medtem ko sem kričala in se zvijala. Kako mu je to uspelo, medtem, ko sem se zvijala in kričala kot žival, nimam pojma. Rešil me je. In to je moral storiti dvakrat! Nato me je šest moških previdno položilo v visečo mrežo, v kateri so me tri ure nosili po grobem terenu. Heroji. Didier in Maradona: Didier je vozil motor. Sedela sem obrnjena nazaj in se naslanjala na njegov hrbet. Ko je čutil, da bom padla v nezavest, se je zadrl, naj se znova nastavim v položaj. Maradona pa se je vozil na zadnjem delu motorja in držal mojo zlomljeno nogo."

To jim je vzelo kar šest ur, ko so se prebijali po makadamski cesti, ki je v deževnem obdobju odtekala po jarkih. Na koncu se je zahvalila še ženskam, ki so skrbele zanjo med okrevanjem in dodala, da so jo "blagoslovile".

Preden je prišla do operacijske mize je minilo 55 ur. Foto: Instagram Ashley Judd

Zanjo so skrbeli ljubeči domačini. Foto: Instagram Ashley Judd

V Instagram objavi se je zahvalila prav vsem, ki so pomagali pri reševanju. Foto: Instagram Ashley Judd

Zaveda se svojega belega privilegija

Po tej odisejadi, kot jo je poimenovala sama, so Ashley premestili na intenzivno nego v Južnoafriško republiko, saj imajo tam bistveno boljše zdravstvo kot v Kongu.

"To me je odpeljajo iz Konga, države, ki jo imam zelo rada, a na žalost ni dobro opremljena za tako katastrofalne poškodbe kot je bila moja," je dejala v intervjuju za The New York Times, ter poudarila, da se zaveda svojega privilegija, saj bi tamkajšnji domačini v enaki situaciji verjetno ostali brez primerne oskrbe. To pa bi lahko vodilo do izgube noge in posledično smrti.

"Razlika med prebivalcem Konga in mano je ta, da sem že po 55 urah od nesreče ležala na operacijski mizi v Južni Afriki," je bila odkrita. "Obkrožena sem z ljubeznijo in veliko sočutja, zelo sem hvaležna," je še dodala in se zahvalila vsem , ki so ji poslali besede podpore.

