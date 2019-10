Meghan Marke se je znašla sredi nerodnega objema #video

Vojvodinja Susseška se je udeležila otvoritvene slovesnosti več dni trajajočega srečanja nadarjenih mladih One World Summit, kjer je med prihodom na oder doživela manjšo neprijetnost. Ko je hotela v pozdrav objeti gostiteljico in soustanoviteljico dogodka, se je ta pred njo priklonila in nastal je čuden objem, ki sta se mu obe vpleteni nasmejali.

Praviloma je tako, da se med pozdravljanjem članov kraljeve družine moški rahlo pokloni z glavo, medtem ko se ženske s celotnim telesom spustijo v rahel priklon. A v sodobni monarhiji je tudi rokovanje postalo sprejemljiv pozdrav.

Pri najbolj sveži primoženi članici britanske kraljeve družine Meghan Markle pa smo lahko že na več uradnih dogodkih videli, da je tudi prijazen objem ne moti. Zato pravzaprav gostiteljice in soustanoviteljice dogodka One World Summit Kate Robertson ne bi smelo presenetiti, ko je vojvodinja Susseška do ušes nasmejana zakorakala na oder proti njej z razprtimi rokami. Že same roke so bile konec koncev očiten znak, da jo namerava Meghan v pozdrav objeti.

A Robertsonova se je očitno odločila, da se bo ženi princa Harryja priklonila, kot je pričakovano po starih kraljevih običajih, medtem ko jo je Meghan hotela preprosto prijateljsko objeti. Ženski sta se znašli v malce nenavadnem položaju – Meghan je gostiteljico objela okrog ramen, medtem ko je ta v na pol čepečem položaju vojvodinjo zgrabila okrog pasu.

Na pogled precej smešen položaj so seveda v svoje objektive ujele kamere in fotoaparati, situacija pa je nasmejala tudi obe vpleteni, ki se jima je le sekundo zatem uspelo vendarle pozdraviti z običajnim prijateljskim objemom.

Utrinke z otvoritvene slovesnosti več dni trajajočega srečanja nadarjenih mladih One World Summit, kjer je videti neposrečen pozdrav Kate Robertson in Meghan Markle, so delili tudi na Harryjevem in Meghaninem uradnem profilu na družbenem omrežju Instagram.



Otvoritvene slovesnosti v sloviti Royal Albert Hall v Londonu se je Meghan udeležila sama. Za to priložnost je oblekla do gležnjev segajočo vijolično obleko znamke Aritzia in temno modre salonarje Manolo Blahnik. Obleko smo sicer na vojvodinji lahko že videli, in sicer na enem od dogodkov januarja letos, ko je pod srcem še nosila sina Archieja.