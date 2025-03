Otroci bodo s spuščanjem gregorčkov pozdravili pomlad

Pozdrav pomladi je prireditev, s katero se spominjajo starega ljudskega običaja, ko so se obrtniki s spuščanjem lesenih ladjic z gorečimi svečkami simbolično poslovili od zime in se veselili, da s prihodom pomladi pri delu ne bodo več potrebovali luči. Po starem julijanskem koledarju se pomlad začenja na dan svetega Gregorja, 12. marca.

Tako v Ljubljani na predvečer gregorjevega, 11. marca, otroci po Gradaščici spuščajo različno oblikovane ladjice s svečkami, ki jih imenujejo barčice svetega Gregorja ali gregorčki. Gregorjevo je tudi praznik zaljubljencev, saj se po ljudskem izročilu na ta dan ptički ženijo.

Namen prireditve je med drugim tudi oživljanje kulturne podobe starega mestnega jedra.

Spodbujajo izdelavo gregorčkov iz naravnih, biološko razgradljivih in ekoloških materialov. Foto: STA

Združitev otroške poezije z modernim rapom

Na prireditvi bo potekala tudi vrsta likovnih in izobraževalnih delavnic, program bo povezoval animator, predstavili se bodo učenci glasbene šole Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, prireditev pa bo zaokrožil glasbeni nastop Repki Roka Terkaja - Trkaja, ki združuje otroško poezijo z modernim rapom, so sporočili organizatorji, Staroljubljanski zavod za kulturo.

Posebna pozornost bo letos namenjena razvoju kreativnosti otrok in varovanju okolja. Spodbujajo namreč izdelavo gregorčkov iz naravnih, biološko razgradljivih in ekoloških materialov.