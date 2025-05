Danes še oblačno s kakšno ploho, jutri pa ... #animacija

Danes bo pretežno oblačno, še je mogoča kakšna krajevna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem ob šibki burji do 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje (Arso).

V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 16 do 19, na Goriškem do 22 stopinj Celzija.

Nedeljsko jutro sveže, čez dan otoplitev

V nedeljo bo večinoma sončno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna ploha. Jutro bo sveže, dan pa razmeroma topel. V ponedeljek se bo oblačnost od vzhoda povečala, ponekod v notranjosti Slovenije bo občasno rahlo deževalo.

V sosednjih pokrajinah bo danes pretežno oblačno. Predvsem na območju Alp in v Istri bo še nastalo nekaj ploh. V soboto se bo delno razjasnilo. Predvsem v Alpah bo čez dan nekaj spremenljive kopaste oblačnosti.

Današnje vreme bo še vplivalo na počutje ljudi

Biovreme: danes bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše z vremenom povezane težave. V soboto bo vremenska obremenitev ponehala.