Marec je čas za obujanje vrtov. Kaj je najprej na vrsti?

Če je zgodnja pomlad radodarna s toplimi in suhimi dnevi, lahko proste trenutke preživimo na svojih vrtovih. Čeprav se zdi, da na začetku marca še vse spi, in še nič ne kaže, da bi se pomladne cvetlice kaj kmalu razcvetele, pa tik pod površjem zemlje že vse brsti.

V roke vzemimo grablje in vrtne škarje

Travnate površine skrbno pograbimo z vrtnimi grabljami in tako odstranimo jesensko posušeno travo in osvobodimo nove zelene poganjke. Med gredice s cvetjem se podamo z manjšimi grabljicami in pograbimo posušeno listje, porežemo stebla in odstranimo korenine enoletnic. Cvetličnih gredic ne prekopavamo, saj bi tako morda uničili čebulice in koreninske sisteme cvetja, ki bo cvetelo spomladi in poleti.

S škarjami se lotimo tudi obrezovanja grmovnic in sadnega drevja. Vrtnice, ki rastejo v grmičkih, obrežemo šele tedaj, ko začnejo brsteti – šele takrat namreč vidimo, katere veje lahko skrajšamo. Sadno drevje sami obrezujemo le, če smo o tem poučeni. Z rezanjem vse povprek lahko drevju naredimo več škode kot koristi.

Presajanje in gnojenje

Marca je tudi čas za presajanje. Presajamo zimzelene grmovnice in iglavce, razdelimo koreninske sisteme telohov in zasadimo nove cvetlice po setvenem koledarju. Težka, od snega zbita tla zrahljamo z lopatanjem, zemljo pa obogatimo s kompostom. Cvetlične in zelenjavne grede pognojimo, prav tako poskrbimo za obogatitev zemlje okoli sadnega drevja in grmičevja.

Vrtno orodje in vrtno pohištvo

Pred delom leta, ko čas z veseljem preživljamo na vrtu, je pomembno preveriti tudi stanje vrtnega orodja. Orodje očistimo in – če je treba – naoljimo ter pokvarjene dele nadomestimo z novimi. Spomladi je tudi pravi čas za čiščenje ter obnovo vrtnega pohištva in preostalih okrasnih elementov. Očistimo škarpe, obrusimo in pobarvamo lesene ograje, zamenjamo trhle dele. Z vlažno krpo in blagim milom očistimo vrtno pohištvo – klopi, stole, mize in gugalnice – ter ga, če je treba, pobarvamo ali prelakiramo.