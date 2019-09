Lindsey Vonn prodaja svojo hišo in se seli k zaročencu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Smučarska šampionka se bo iz Kolorada preselila v New Jersey.

"Ko sem prvič stopila vanjo, sem rekla: 'To je to! To je moja hiša'," je Lindsey Vonn, ena najuspešnejših alpskih smučark vseh časov, dejala o svojem domovanju v smučarskem središču Vail v Koloradu, ki ga je kupila leta 2015.

Dnevna soba, v kateri je imela nad kaminom razstavljene svoje lovorike:

Hiša s petimi spalnicami in fantastičnim razgledom na okoliške gore je bila njen prvi nepremičninski nakup, po štirih letih pa se je odločila, da jo proda. Razlog? Zaroka s hokejistom P. K. Subbanom, po kateri se namerava preseliti k njemu v zvezno državo New Jersey, kjer Subban igra za klub New Jersey Devils.

"V New Jerseyju sta skupaj kupila novo domovanje," so za revijo People povedali predstavniki Vonnove, "odkar je februarja končala profesionalno smučarsko kariero, želi z njim preživeti karseda veliko časa."

