"Adele in agent LeBrona Jamesa sta videti sproščena drug z drugim," poročajo ameriški mediji in ugibajo, ali sta pevka in agent v romantičnem razmerju.

Družbena omrežja te dni polnijo fotografije s pete tekme finala lige NBA, ki si jo je ogledala tudi britanska pevka Adele. Ker se 33-letna zvezdnica redko pojavlja v javnosti, zasebno življenje pa dobro skriva, je s svojo prisotnostjo pritegnila veliko pogledov.

Adele je v zadnjem času izgubila precej kilogramov, zaradi česar je videti precej drugače, mnogi menijo, da veliko bolje, a to ni bil edini razlog za to, da se je v njeno smer obračalo veliko glav.

Ob ogledu tekme se je namreč pridružila Richu Paulu, agentu LeBrona Jamesa, ob čemer je ameriški športni novinar Brian Windhorst komentiral, da je "Rich Paul na tekmo pripeljal svoje dekle. Njegovo dekle je Adele." To je vzbudilo veliko pozornosti, še posebej ko je dodal: "To je prvi javni dogodek, ki sta se ga udeležila skupaj, zato bodo o tem poročali vsi mediji."

Od Adele ne gre pričakovati potrditve razmerja

In zgodilo se je ravno to. Na družbenih omrežjih so hitro zaokrožile fotografije s tekme, številni ameriški in britanski mediji pa pišejo, da sta si, "čeprav si nista izkazovala ljubezni, očitno naklonjena".

Vir blizu pevke je za E! News povedal, da sta par, vendar niti Adele niti Rich tega nista potrdila.

Od britanske pevke tega ne gre pričakovati, saj že vso kariero zelo skriva svoje zasebno življenje. Dolgo je skrivala, da se je poročila in tudi ločila od moža Simona Koneckega, s katerim imata šestletnega sina. Nazadnje so jo povezovali z raperjem Skepto, vendar tudi o romanci z njim ni nikoli javno govorila.