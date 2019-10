Adele se videva s tem raperjem, trdijo britanski tabloidi

Britanski tabloid The Sun poroča, da je Adele po še sveži ločitvi našla novo ljubezen. To naj bi bil raper Skepta, s katerim sta bila že na več zmenkih, med drugim je bila 31-letna pevka pred dvema tednoma na praznovanju raperjevega 37. rojstnega dne, piše The Sun.

"Bila sta si v oporo, potem ko sta oba končala daljši zvezi," tabloid navaja besede neimenovanega vira, "skupaj preživljata vse več časa in njuni prijatelji napovedujejo, da bosta krasen par." Pevkin predstavnik je medtem tabloidu sporočil, da je "trenutno brez odgovora" na te navedbe.

Adele in Skepta se poznata že dolgo, piše The Sun, ne nazadnje oba prihajata iz londonskega okrožja Tottenham. Raper je o njunem prijateljstvu spregovoril v intervjuju za Evening Standard leta 2016, ko je povedal, da mu pevka pogosto pošilja sporočila in ga "drži na trdnih tleh", prav tako pa je tudi Adele njemu večkrat javno izrazila naklonjenost.

Adele je aprila letos sporočila, da se ločuje od moža Simona Koneckija, s katerim imata šestletnega sina. Otroka ima tudi Skepta, decembra lani se mu je rodila hčerka.