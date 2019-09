Adele se ne bo pobotala z možem, vložila je dokumente za ločitev

Aprila so pevkini tiskovni predstavniki potrdili, da se 31-letna pevka in njen soprog Simon Konecki razhajata, a ločitvenih papirjev v tednih, ki so sledili, na sodišče ni vložil nihče od njiju. Do zdaj, ko je ta korak naredila Adele.

Čeprav je morda marsikateri pevkin oboževalec upal, da bo glasbenici vendarle uspelo rešiti svoj zakon in da se bo na koncu pobotala s soprogom, s katerim imate tudi šestletnega sina Angela, se to očitno ne bo zgodilo. Adele je namreč pet mesecev za tem, ko je odjeknila novica, da je ljubezen med njo in Simonom Koneckim ugasnila, na sodišče v Los Angelesu vložila ločitvene papirje, poroča portal People.

32-letna pevka sicer o svojem zasebnem življenju nikoli ni govorila, zato tudi novice o koncu njenega razmerja vse do danes ni javno komentirala. Vse, kar je aprila prek svojih tiskovnih predstavnikov sporočila oboževalcem, je bilo to, da je novica o razhodu resnična in da nameravata s Simonom sina še naprej z veliko ljubezni vzgajati skupaj. Tudi novice, da bo ločitev še pravno izpeljala, ki je odjeknila danes, za zdaj še ni komentirala.

Adele se je s Simonom Koneckim začela videvati leta 2011 in že leto kasneje sta se razveselila naraščaja. Do oltarja sta se sprehodila leta 2016, poroka pa je potekala v krogu družine in najožjih prijateljev. In tako kot je bila skrivnostna glede poroke, očitno pevka ostaja skrivnostna tudi glede ločitve. Ker je v aprilsko kratki in jedrnati izjavi za javnost prosila tudi za zasebnost, lahko sklepamo, da vzrokov za konec njenega zakona nikoli ne bomo izvedeli.