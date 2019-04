Adele po več kot sedmih letih čez zakon naredila križ

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanska glasbena zvezdnica Adele in njen soprog Simon Konecki sta se po več kot sedmih letih zakonske zveze razšla. Novico o ločitvi zvezdniškega para so novinarjem potrdili pevkini tiskovni predstavniki. Poudarili so, da sta se zdaj že nekdanja zakonca zavezala, da bosta njunega sina Angela še naprej vzgajala ljubeče, ob tem pa javnost prosita za spoštovanje zasebnosti.