Adele pokazala povsem nov talent

29-letna zvezdnica je znova dokazala, da ima veliko srce in da je za tiste, ko so ji blizu, pripravljena narediti marsikaj. Ko ji je dolgoletni prijatelj, britanski komedijant Alan Carr, povedal, da se bo poročil s svojim izbrancem Paulom Draytonom, je bila Adele tako navdušena, da je paru takoj ponudila svojo pomoč. "Poznamo se že celo večnost, in ko sva ji povedala, da se bova poročila, je vprašala, ali lahko kar ona organizira najin poročni dan," je za oddajo The One Show povedal Carr in dodal: "In res je vse organizirala. Je najbolj prijazna in radodarna oseba na svetu!"

Pevka je za svojega dobrega prijatelja Alana Carra na vrtu za svojo hišo organizirala poroko, Foto: Getty Images Poroka je bila kar na vrtu za pevkino hišo. Medtem ko sta si Alan in Paul obljubljala večno zvestobo, je možakar na klavirju preigraval skladbo Ordinary People, prvi ples pa sta mladoporočenca odplesala na pesem, ki jo je zanju odpela Adele. Po izmenjavi poročnih zaobljub sta se odpravila na poročno potovanje v Mehiko, ko sta se vrnila domov, pa sta za družino in prijatelje pripravila še veliko poročno slavje.