Princ Harry je skupaj z voditeljico Oprah Winfrey ustvaril novo pogovorno oddajo o duševnem zdravju, v kateri bodo številni zvezdniki razkrivali svoje težave.

Ena prvih je bila pevka in oskarjevka Lady Gaga, ki je v prvi epizodi oddaje razkrila, da je bla pri 19 letih posiljena, njen napadalec pa je bil producent, ki jo je imel za talko in jo kasneje nosečo odvrgel.

Zvezdnica, katere pravo ime je Stefani Joanne Angelina Germanotta, je poiskala zdravniško pomoč, a se bolečina po travmi še leta ni končala. Zaradi tega noče javno izpostavljati imena svojega posiljevalca, saj se z njim noče soočiti nikoli več.

Ob tem je poudarila, da svoje zgodbe ne govori zato, ker bi si želela usmiljenja, temveč zato, ker hoče pomagati drugim, ki so doživeli travmo. "Kako naj ljudem razložim, da sem privilegirana, imam denar in moč, a sem nesrečna? Te zgodbe ne govorim zato, ker bi hotela, da kdo joka zame, a odprite srce za koga drugega. Ker sem to prestala, vem, da ljudje potrebujejo pomoč."

Lady Gaga je travmo razkrila na Apple TV+ v novi seriji The Me You Can't See, ki jo vodita princ Harry in Oprah Winfrey. Foto: Reuters

"Nisem bila več enako dekle kot prej"

"Delala sem v zabavni industriji, ko mi je producent rekel, naj se slečem. Njegovo željo sem zavrnila, nato pa mi je zagrozil, da bo zažgal vso mojo glasbo, ki sem jo posnela do takrat. Ni se ustavil, jaz pa sem zmrznila in ... Ne spomnim se več dobro," je razkrila 35-letnica, ko so jo ob pripovedovanju premagale solze.

Dodala je, da je najprej čutila močno bolečino, kasneje pa postala otopela. "Nato mi je bilo slabo več tednov in tednov in tednov in kmalu sem spoznala, da je to enaka bolečina kot tista, ki sem jo občutila, ko sem izvedela, da sem noseča s človekom, ki me je posilil." Ves čas ji je bilo slabo in nenehno je bruhala, je še razkrila. Potem se je za več mesecev zaklenila v studio.

Bolečina jo je spremenila, kar je vodilo tudi do živčnega zloma, ki jo je povsem zaznamoval, pravi. "Nisem bila več enako dekle kot prej. Telo si je travmo zapomnilo."

A zadnji dve leti se počuti veliko bolje, pri čemer ji pomaga tudi to, da lahko govori o tej izkušnji, ki jo je zaznamovala. "Del mojega okrevanja je to, da lahko govorim z vami," je še povedala v intervjuju, ki ga je končala v pozitivnejšem tonu.