Slaba dva meseca po tem, ko so neznanci ugrabili dva od treh psov Lady Gaga in pri tem štirikrat ustrelili njenega sprehajalca psov, je policija aretirala več ljudi.

Policija je v zvezi z napadom in ugrabitvijo aretirala pet ljudi, vključno z "junakinjo", ki naj bi našla ugrabljena psa in ju vrnila pevki.

Konec februarja je Ryan Fischer, sprehajalec psov pevke Lady Gaga, sprehajal tri njene pse pasme francoski buldog, ko sta do njega pristopila neznanca, ga štirikrat ustrelila v prsni koš ter ugrabila dva psa. Fischerjevo življenje je za kratek čas viselo na nitki, ugrabljena psa pa sta bila čez nekaj dni vrnjena zdrava in nepoškodovana.

Ker je bila sumljiva tudi vrnitev psov, so policisti začeli preiskovati še žensko, ki je psa pripeljala na policijsko postajo, potem ko je zvezdnica sporočila, da bo najditelju "brez vprašanj" izplačala pol milijona dolarjev (nekaj več kot 414 tisoč evrov, op. p.) nagrade.

Napadalci niso vedeli, za čigave pse gre

Med preiskavo naj bi postalo znano tudi to, da ugrabitelji niso vedeli, da gre za pse Lady Gaga – to so izvedeli iz medijev, ko je Gaga ponudila denarno nagrado. Ravno zato se je nendoma pojavila "rešiteljica", ki naj bi našla ugrabljene pse.

"Detektivi ne verjamejo, da so storilci napadli Fischerja zaradi povezave z Lady Gaga, temveč zgolj zaradi vrednosti pasme," so sporočili iz losangeleške policijske postaje.

V napad je bilo vpletenih kar pet ljudi, pri čemer so trije obtoženi poskusa umora in ropa, dva pa sta sokriva. Pri aretacijah so jim pomagali tudi posnetki nadzornih kamer, ki so bile nameščene na bližnjih domovih.

Policija ob tem sumi, da so pse vrnili, ker so se ustrašili velike medijske pozornosti ter se skušali potolažiti z Gagino denarno nagrado.

S svojim življenjem branil Gagine pse

Štirikrat ustreljeni Ryan Fischer je medtem povsem okreval in po dobrem mesecu zapustil bolnišnico. Vse stroške zdravljenja, ki so znašali kar 97.500 ameriških dolarjev (okrog 81 tisoč evrov), je poravnala njegova delodajalka Lady Gaga, ki mu je javno izkazala veliko hvaležnost. "Ryan, tvegal si svoje življenje v boju za mojo družino. Za vedno boš heroj," je zapisala na Instagramu.

Posnetki varnoste kamere prikazujejo, kako se je Fischer uklonil napadalcem in branil vse tri pse. Potem ko so ugrabili dva, njega pa ustrelili, se je v bolečini sesul na pločnik, neugrabljena psička pa mu je takoj pritekla v oporo.

