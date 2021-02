Pevki vrnili njene pse

Potem ko so v strelskem napadu v sredo zvečer ranili njenega sprehajalca in ji ukradli dva od treh psov pasme francoski buldog, je losangeleška policija sporočila, da sta bila psička Koji in Gustavo vrnjena pevki Lady Gaga.

Psička so pripeljali na eno od tamkajšnjih policijskih postaj v Los Angelesu, je potrdila policija. Po poročanju medijev jih je vrnila ženska, ki ju je našla in naj ne bi bila vpletena v strelski incident. Kužka, ki slišita na ime Koji in Gustavo, sta povsem zdrava in nepoškodovana ter sta že v skrbništvu pevkinih predstavnikov.

Za vedno bo heroj

Kot smo poročali, sta za krajo psov odgovorna moška, ki sta v sredo zvečer v zahodnem Hollywoodu med sprehajanjem psov napadla 30-letnega Ryana Fischerja in ga štirikrat ustrelila v prsni koš. Po dogodku sta pobegnila, s seboj pa vzela tudi dva od treh psov pasme francoski buldog, ki sta v lasti pevke Gaga.

Zvezdnica, ki ta trenutek v Rimu snema film, je najditelju obljubila pol milijona dolarjev (nekaj več kot 409 tisoč evrov, op. p.) nagrade. Ob tem je zapisala na svojem Instagramu, da ima še vedno rada Fischerja, saj da je tvegal svoje življenje za to, da se je boril za njeno družino. "Za vedno boš heroj," je ob tem dejala 34-letna Gaga.