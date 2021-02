Drama za pevko: V strelskem napadu ranili njenega sprehajalca in ji ukradli pse

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V strelskem napadu so ranili sprehajalca psov pevke Lady Gaga.

Foto: Reuters

Moškega, ki za ameriško zvezdnico in glasbenico Lady Gaga sprehaja pse, so v sredo zvečer med omenjenim opravilom napadli in štirikrat ustrelili v prsni koš. Osumljenca sta po napadu ukradla tudi dva od pevkinih treh psov pasme francoski buldog.