Breme slave: Počutila sem se izčrpano in izrabljeno #video

Lady Gaga je priznala, da se po vseh teh letih še vedno ni navadila slave oziroma prepoznavnosti in da jo je nekoč to spravljalo v hude duševne stiske. V nekem obdobju je bilo celo tako hudo, da je imela samomorilske misli.

V intervjuju za oddajo Sunday Morning na programu CBS je ena najbolj priljubljenih pop zvezdnic ta hip Lady Gaga spregovorila o pasteh slave, s katerimi se je in se še vedno spopada tudi sama. Priznala je, da jo prepoznavnost še vedno spravlja v paniko in tesnobo, kajti nikamor ne more iti, da se ne bi vse vrtelo okrog nje.

"Ne moreš iti v trgovino. Če greš na večerjo z družino, nekdo pride k tvoji mizi. Ne moreš večerjati v miru z družino, ne da si v središču pozornosti. Vedno se vse vrti okrog tebe. Ves čas se vse vrti okrog tebe," njeno izpoved povzema portal Mirror. Štiriintridesetletna pevka je še pojasnila, da je njen umetniški lik Lady Gaga na neki točki povsem nadvladal njo, Stefani Germanotta, preprosto žensko, ki obožuje glasbo in ustvarjanje. In ko je njen alter ego prevzel nadzor nad njeno identiteto, so se začeli tudi panični napadi in tesnoba. "Moj največji sovražnik je Lady Gaga. O tem sem veliko razmišljala. Ona je moj največji sovražnik."

Na neki točki je lik Lady Gaga povsem zasenčil tisto, kar je pevka, ki sliši na pravo ime Stefani Germanotta, v resnici. Foto: Reuters

Nenehno kričanje njenega imena, želje po avtogramih in fotografiranjih, kjerkoli je že bila, so jo spravljali v paniko in stres. "Sovražila sem dejstvo, da sem slavna. Sovražila sem to, da sem zvezda. Počutila sem se izčrpano in izrabljeno. A svojih duševnih stisk ni lahko deliti s svetom. Tako sem včasih škodila sama sebi. Rezala sem se, da sem pokazala, da trpim. Ker drugače se mi je zdelo, da ne vidijo, ker duševne stiske so nevidne," je odkrito priznala. Razkrila je celo, da se je v najtemnejših obdobjih svoje kariere spopadala tudi s samomorilskimi mislimi.

Nov album je deloval terapevtsko, je priznala pevka, ki se je končno naučila spopadati z duševnimi stiskami. Foto: Reuters

"Nisem razumela, zakaj bi sploh še živela. Razen zato, da sem bila tam za svojo družino. To je bila resnična misel, občutek … Zakaj bi sploh še vztrajala tukaj? Tako sem celo nekaj let živela v tej hiši, kjer so me drugi pazili in poskrbeli, da sem bila varna," je še razkrila.

Pesmi na novi plošči Chromatica, ki jo promovira te dni, tako govorijo ravno o vseh teh njenih duševnih stiskah in o spopadanju s slavo. "Niti ene pesmi ni na tem albumu, ki ne bi bila resnična," je povedala. In dodala, da ji je prav ustvarjanje zadnjega albuma pomagalo spet najti ravnotežje in samo sebe ter se spopasti z duševnimi stiskami, ki jo preganjajo, vse odkar je slavna in prepoznavna. Končno je tudi spet vzljubila svoj alter ego Lady Gaga: "Zdaj je ne sovražim več."

