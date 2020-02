Kdo je novi ljubimec Lady Gaga?

Potem ko se je kratek čas videvala s tonskim mojstrom Danom Hortonom in se z njim oktobra razšla, je slavna pevka kmalu našla novega moškega. Že za novo leto so jo ujeli z njim v Las Vegasu, zdaj pa jo je spremljal tudi na Super Bowlu. Novo zvezo je pred nekaj urami pevka potrdila tudi na Instagramu.

Identiteta novega ljubimca Lady Gaga po obisku Super Bowla ni več skrivnost. Gre za podjetnika Michaela Polanskega, ki je iz matematike in računalništva diplomiral na Harvardu. Trenutno je direktor inštituta za zdravljenje raka z imunoterapijo, ki ga je ustanovil sloviti poslovnež Sean Parker.

Z zvezdnico sta se na različnih dogodkih srečala že v preteklosti, a usodno zanju je bilo menda srečanje decembra lani, piše portal Page Six. Oba sta se namreč udeležila Parkerjeve rojstnodnevne zabave. Lady Gaga in Michael sta nato skupaj preživela novo leto, in sicer v Las Vegasu, kmalu za tem pa so ju paparaci ujeli še na terasi njene hiše v Miamiju, medtem ko sta se strastno poljubljala.

Lady Gaga je večer pred slovitim Super Bowlom nastopila v Miamiju. Foto: Getty Images Pretekli konec tedna se je par udeležil tudi slovitega Super Bowla. Lady Gaga je večer pred velikim športno-glasbenim spektaklom nastopila v Miamiju, njen nastop pa je iz VIP-lože budno spremljal tudi njen novi moški. Michael je med koncertom svoje drage sproščeno klepetal z njeno mamo Cynthio Germanotta, ki je hčer prav tako spremljala v Miamiju.

"Michael je res pameten in izredno resen moški, ki se je vedno držal v ozadju," so o pevkinem novem srčnem izbrancu povedali viri. Tako ne preseneča, da svoje nove zveze s svetovno slavno pevko noče obešati na veliki zvon.

Kljub temu je zvezdnica pred nekaj urami s fotografijo, na kateri sedi v naročju novega fanta, potrdila razmerje. Zraven je zapisala le: "Zelo sva se zabavala v Miamiju. Hvala vsem mojim malim pošastim in oboževalcem, najboljši ste!" Oboževalci so seveda njeno novo zvezo pozdravili z navdušenjem.