Lady Gaga ni zdržala kot rjavolaska #video

Pevka in igralka Lady Gaga je pri Ellen povedala, da se je težko poslovila od lika Ally, ki ga je igrala v filmu Zvezda je rojena (A Star is Born). Film, ki je bil izjemno uspešen tudi v kinoblagajnah, ji je prinesel oskarja za najboljšo pesem in nominacijo za najboljšo glavno igralko. Igranje Ally je bilo čustveno zahtevno, zato je Gaga takoj po koncu snemanja poskrbela za hitro preobrazbo.

"Lase sem si pobarvala nazaj na svetlo dobesedno prvo noč, ko smo prenehali s snemanjem," je povedala Gaga, saj se je želela takoj distancirati od čustvenega zaključka filma in od svojega lika. "A če sem iskrena, je Ally še vedno z mano," je še dejala. Vendar to morda niti ni tako slabo, saj zvezdnica meni, da sta strast in boj za to, da si lahko takšen, kot si, dve najpomembnejši stvari na svetu.

Več si poglejte v videoposnetku, celotno oddajo z Lady Gago pa lahko na Planetu ujamete ob 14.25.

