Tako je danes videti lepotica iz filma Flashdance

Od velike plesne uspešnice Flashdance mineva že več kot 35 let, Jennifer Beals, ki je največjo slavo dosegla prav s svojim prvencem, pa je še naprej uspešna igralka. Od ponedeljka do petka ob 21. uri jo lahko na Planetu vidite že v drugi sezoni serije Ugrabljena.

Leta 1983, ko je v kinematografe prišel Flashdance, je bila takrat 20-letna Jennifer Beals še povsem neznana igralka, a film je postal prava uspešnica. Bil je tretji najbolj gledan film tistega leta, eden od najuspešnejših plesnih filmov vseh časov, nagrajen je bil celo z oskarjem za najboljšo pesem.

Jennifer Beals in Clive Standen v seriji Ugrabljena

Kljub slavi končala študij na univerzi Yale

Jennifer, ki je vlogo dobila šele po tem, ko so jo zavrnile Holly Hunter, Debra Winger in Janice Dickinson, je bila nominirana za zlati globus, kar je največji uspeh v njeni karieri. A slava ji ni stopila v glavo; zaradi snemanja je prekinila študij na elitni univerzi Yale in se po koncu promocijskih aktivnosti za film vrnila v šolo in uspešno doštudirala.

Zavrnila je vlogo Catwoman

Leta 1992 ji je Tim Burton ponudil vlogo Catwoman v Batmanovi vrnitvi (Batman Returns), a jo je zavrnila in vloga v uspešnici je kasneje pripadla Michelle Pfeiffer. Sama je raje zaigrala z Denzelom Washingtonom v Hudiču v modri obleki (Devil in Blue Dress) ter v segmentu filma Štiri sobe (Four Rooms). Z Denzelom je igrala tudi v Knjigi odrešitve (The Book of Eli), vseskozi pa je nizala tudi vloge v televizijskih projektih.

Poleg Flashdancea za njeno najbolj znano vlogo velja Bette Porter iz serije Ženske zadeve (The L Word), ki je orala ledino na področju upodabljanja istospolnih razmerij na malih zaslonih. Letos se uspešna serija vrača v novi obliki, podnaslovljeni Generacija Q, Jennifer pa je poleg igralske vloge prevzela tudi produkcijo serije.

Za nič na svetu ne bi šla v plesno oddajo

Ko so Jennifer vabili k oddaji Ples z zvezdami (Dancing With the Stars), je vabilo odločno zavrnila. "Nisem plesalka. Povabili so me in rekla sem ne. Lahko bi mi pripeljali tovornjak denarja, pa bi vseeno rekla ne," je povedala takrat. Tudi v plesnih prizorih filma Flashdance je Jennifer zamenjala poklicna plesalka.

Igralka je zasebno velika zagovornica pravic žensk, podpira tudi pravice LGBT-skupnosti. Je navdušena fotografinja in športnica, udeležila se je več triatlonov, trenirala je tudi borilne veščine. Od leta 1998 je poročena s kanadskim podjetnikom Kenom Dixonom, s katerim sta leta 2005, ko je imela Jennifer 42 let, dobila hčerko.

Jennifer lahko od ponedeljka do petka ob 21. uri spremljate na Planetu v že drugi sezoni razburljive serije Ugrabljena (Taken). Prvi del druge sezone bo na sporedu nocoj.

