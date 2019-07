Jennifer Beals: Strah je vedno dober znak

V novi seriji Ugrabljena (Taken), ki jo lahko na Planetu ujamete od ponedeljka do petka ob 21. uri, igra tudi Jennifer Beals. Igralka je poznana že vse od uspešnice Flashdance, zdaj pa igra zelo osredotočeno Christino Hart, ki rekrutira Bryana Millsa in mu pomaga pri piljenju njegovih posebnih smrtonosnih veščin.

Jennifer Beals je v svoji karieri nanizala kar nekaj vlog močnih žensk, vse od debija v filmu Flashdance leta 1983 pa do serij Laži mi (Lie to Me) in Ženske zadeve (The L Word), ki je orala ledino na področju upodabljanja istospolnih razmerij na malih ekranih. Projekte, pri katerih bo sodelovala, izbira instinktivno in tako se je odločila tudi sprejeti vlogo v seriji Ugrabljena (Taken). "Postopek izbire zame ni intelektualen, ampak instinktiven. Sem se takoj povezala z likom? Ga razumem? Ali me je rahlo strah? To je vedno dober znak," je povedala.

Fantazirala je o predelavi Ugrabljene z žensko v glavni vlogi

Jennifer v Ugrabljeni igra osebo, ki rekrutira Bryana Millsa in ga vpelje v svet vohunstva. Bryana je sicer proslavil Liam Neeson v filmu Ugrabljena, v seriji pa je vlogo njegove mlajše različice prevzel Clive Standen. "Christina Hart ima nalogo za vsako ceno zaščititi državo, hkrati pa ohranja svojo človečnost in ženstvenost," je o svojem liku povedala 55-letna igralka, ki je bila že prej navdušena nad izvirnim filmom.

"Imela sem fantazije o predelavi celotnega filma z žensko v glavni vlogi. Ko sem prebrala scenarij za pilotno epizodo serije, me je tako prevzel, da sem hotela takoj podpisati pogodbo," je še povedala.

Serijo Ugrabljena lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 21. uri, še pred tem pa za napeto vzdušje poskrbijo Preiskovalci na delu: NCIS (na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri).

