Igralec je tudi v resnici mojster borilnih veščin

Še preden je Clive Standen postal igralec, je bil mojster borilnih veščin. Od 11. do 18. leta je vsak dan treniral tajski boks, nato pa se mu je tekmovalni svet malce zameril. "Boril sem se s tipi, ki so bili starejši in močnejši od mene, a niso imeli prave tehnike. V resnici so želeli le ravs, zame pa je bil to džentelmenski šport," je povedal za revijo Men's Journal.

V Ugrabljeni mu prav pride tudi znanje sodobnega plesa

Vse se je spremenilo, ko se je zatreskal v dekle, ki je obiskovalo dramski krožek. "Dekleta nisem dobil, sem pa dobil nov poklic," je dejal v smehu. Med učenjem igre se je naučil še mečevanja in drugih oblik borbe, za vlogo temačnega Bryana Millsa v seriji Ugrabljena pa se je moral spomniti tudi učnih ur sodobnega plesa, ki se jih je udeležil na univerzi. "Tam so me naučili, kako pasti in se zakotaliti ter znova vstati," je razkril, to znanje pa mu je v Ugrabljeni pogosto pride prav.

Da bi lahko vzdržal vse akcijske prizore, ki jih v seriji večinoma izvede sam, mora biti 38-letni igralec v vrhunski športni pripravljenosti. Formo ohranja predvsem z vsakodnevno vajo s pomočjo teže lastnega telesa, 45-minutno vadbo pa je oblikoval s pomočjo trenerke Jade Lindsay. Vaje se izmenjujejo s počasnim tekom. Najprej opravi vaje za krepitev nog, nato se posveti vajam za zgornji del telesa, ki vključujejo veliko dvigov lastne teže, konča pa z vajami, ki pospešijo utrip srca.

