Jason Bourne na Planet 2

Na Planet 2 lahko od torka, 6. avgusta, do četrtka, 8. avgusta, ujamete prve tri filme ene najuspešnejših serije akcijskih celovečercev. Matt Damon nam bo kot Jason Bourne dih jemal v filmih Kdo je Bourne, Bournova premoč in Bournov ultimat.

Na Planet 2 bomo od torka do četrtka ob 21. uri predvajali filme o Bournu, ki temeljijo na treh knjigah Roberta Ludluma, torej Kdo je Bourne (The Bourne Identity), Bournovo premoč (The Bourne Supremacy) in Bournov ultimat (The Bourne Ultimatum).



Ponovitev filmov lahko ujamete naslednji dan ob 17. uri na Planet PLUS.

Kdo je Bourne? (The Bourne Identity)

Torek, 6. avgust, ob 21.00 na Planet 2

Vohunski triler se začne, ko moškega brez spomina iz morja rešijo italijanski ribiči. Komajda je živ, na hrbtu ima strelne rane, pod kožo pa kapsulo z vgraviranimi številkami bančnega računa. Čeprav ne pozna svoje identitete in preteklosti, je neverjetno izurjen v borilnih veščinah in tujih jezikih. Zmeden in s kupom žgočih vprašanj v glavi se loti raziskovanja svoje preteklosti. V bančnem sefu v Zürichu ga čaka šop potnih listov, velik kup gotovine v različnih valutah, avtomatsko orožje ter neznano ime, Jason Bourne, s pariškim naslovom. Čeprav ne ve, kaj pomeni vse to, hitro ugotovi, da so mu za petami ljudje, ki ga poznajo in mu nočejo nič dobrega. Med begom spozna Nemko Marie Kreutz in ji ponudi zajetno vsoto denarja, če ga odpelje v Pariz, kamor očitno vodijo sledi njegove preteklosti.

Bournova premoč (The Bourne Supremacy)

Sreda, 7. avgust, ob 21.00 na Planet 2

Pred dvema letoma je Jason Bourne odkorakal v neznano in pustil preteklost za sabo. Zdaj pa se preteklost vrača. Bourne in Marie sta uspela živeti neopazno, nevpadljivo, izven vsakega sistema. Selila sta se iz kraja v kraj, da bi bila neprestano korak pred morebitno grožnjo, ki jo Jason Bourne, stalno pod vtisom raztrganih in nerazložljivih nočnih mor, vidi v pogledu vsakega neznanca, v vsakem telefonskem klicu, ki se konča z: »Oprostite, napačna številka.« Ko se v zaspani indijski vasici, kjer sta si spet za nekaj časa ustvarila dom, pojavi neznani agent, jima ne preostane drugega, kot da zbežita. Žal jima ne uspe. Bourne se mora posloviti od mrtve Marie. Prišel je čas, da izpolni obljubo. Nekdanjim nadrejenim je obljubil, da jih bo našel in obračunal z njimi, če ju ne pustijo na miru. Morali bi ga poslušati.

Bournov ultimat (The Bourne Ultimatum)

Četrtek, 8. avgust, ob 21.00 na Planet 2

Potem ko mu je skrivna agencija vzela identiteto, spomin in ljubljene osebe, se tajni agent Bourne vrača še v tretje, da bi dokončno obračunal z ljudmi, ki so mu uničili življenje in ki ga še vedno skušajo za vedno utišati. V iskanju odgovorov ga sled pripelje do zvedavega novinarja Rossa, ki prav tako postane tarča neusmiljenega vladnega predstavnika Vosna. Ta v lov za ubežnikoma pošlje odločno agentko Pamelo, po življenju pa jima streže tudi okrutni morilec Paz, toda vpleteni se ne zavedajo, da je Bourne najbolj nevaren prav takrat, ko ga pričnejo stiskati v kot.

